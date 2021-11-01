Эмоциональный подъём, а потом резкий спад? Что такое «откат» и как с ним справиться

Анастасия Шулакова
Анастасия Шулакова, карьерный коуч
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Было у вас такое, что в процессе важных изменений, вы уже ощутили эмоциональный подъем, самооценка поднялась и появилась уверенность в себе, в своих действиях, открылись новые возможности, появились новые планы… .
Но вдруг наступает спад, когда делать ничего не хочется, вера в себя пропадает куда-то, в голове вопрос, а может это все зря…

Почему так происходит? Куда все делось? Как с этим со всем справиться?

Иногда “откаты” могут проявляться даже в психосоматических заболеваниях, когда состояние апатии сопровождается еще и физическим недомоганием, снижается иммунитет, обостряются старые заболевания, т.е. на эмоциональные изменения начинает реагировать и физическое тело.

Ни одна привычка не возникает спонтанно. Перемены и рост сопровождаются некоторым дискомфортом. Всё, что нужно делать, просто продолжать действовать по-новому.

Разрешите себе немного побыть в состоянии раздражения, растерянности, эмоционального всплеска, а может наоборот апатии и не желании что-либо делать, дайте телу и мозгу адаптироваться.

“Откаты” могут проявляться по разному — просто наблюдайте за ситуацией, анализируйте, что происходит, обращая внимание на то, что вас особенно беспокоит.

Как их пережить?

  • Во-первых, примите как факт, откат – это неотъемлемый процесс на жизненном пути. Он говорит о том, что вы движетесь вперед, а это уже хорошо.
  • Во-вторых, дайте себе время. День, два, может даже неделю, что бы спокойно прожить откат. Пожалейте себя, дайте выговориться, примите любые чувства, и гнев, и обиду, и разочарования, пусть они будут. Попросите помощи и поддержки у близких.
    Отнеситесь к себе в этот период максимально бережно, подумайте, что может поднять вам настроение.
  • В-третьих, когда эмоции улягутся, сядьте и здраво оцените ситуацию, проанализируйте, что вы уже получили на пройденном пути, что нового узнали, какие уроки вынесли, чего уже достигли. Можно письменно.
  • В-четвертых, обязательно проанализируйте, что вас сбило с эмоционального подъёма.

Возможно окружение, возможно отсутствие какого-то навыка, старые привычки? А может быть цель не ясна или она вообще не ваша? В таком случае стоит подумать, а нужно ли продолжать путь?

  • И пятое, не загоняйте себя в жесткие рамки по достижению, чем строже требования, тем сильнее будет разочарование в случае даже небольшого срыва. Разбивайте большие цели на маленькие, хвалите себя за любые, даже минимальные успехи, оставьте себе право на откат и на возможность идти в своём темпе.

 

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