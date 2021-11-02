Почему счастье может родиться только внутри нас? Самоценность — это внутреннее ощущение своей ценности, которое не зависит от внешних факторов. Это человеческий фундамент, на котором можно построить дом радости и счастья. Лишь прочно стоя на этом фундаменте, можно познать себя и научиться быть собой.

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Самооценку и самоценность часто путают, но между ними огромная разница. Самоценность — это внутренняя уверенность в себе, принятие себя, ощущение своей ценности и достойности. Это ощущение может со временем расти, например от достижения долговременных целей, или в процессе овладения новыми навыками и умениями.

Тогда как самооценкой является собственное мнение о себе, своей внешности, способностях, достижениях. Она может меняться из секунды в секунду, прихотливо трансформируясь в конкретных обстоятельствах и далеко не всегда бывает адекватной.

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Большинство современных людей, воспитанных социумом, обладают низкой самоценностью и раздутой самооценкой.

Такие люди зачастую не могут принять себя такими, какие они есть, в итоге собственная жизнь и радость от её проживания заменяется на попытки стать кем-то ещё, играть чужие роли. Отсюда большое количество психосоматических заболеваний.

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Зачем нужна самоценность

Прежде всего для гармонии. Человек, живущий в гармонии со своим внутренним миром, ничего не ждёт и не требует от окружающих, делясь взамен своей внутренней энергией. Такие люди становятся центрами любви, потому что полюбив себя, они могут поделиться ей с другими.

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Пока вы живете ради кого-то, вы проживаете не свою жизнь, а чужую. Самоценность рождается с выбора. Выбора в этом дне себя, рождением ценности себя. А это значит: приготовить вкусный завтрак, одеть красивое белье, нанести прекрасный аромат. Вспомнить о своих желаниях…

Проверенный рецепт: если Вас что-то не устраивает в том, что вас окружает, займитесь собой. И никогда не пытайтесь переделать других.