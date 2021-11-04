«Мои услуги никому не нужны». Как побороть в себе эту негативную установку

Часто слышу эту фразу, когда клиенты не хотят говорить о себе, о своих услугах в сторис. А ведь наши внутренние блоки снижают продажи и конверсию. Почему так происходит?

⠀Как говорит Найджел Камберленд (автор книги «Не жалей ни о чем»):

«Жизнь на 10 процентов состоит из того, что с вами происходит, и на 90 процентов — из того, как вы на это реагируете».

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То есть страх — это эмоциональная реакция на ситуацию, которую вы представляете в своей голове. Страх как бабайка из нашего детства. Никто в реальности его не видел, но на всякий случай боятся.

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Почему он возникает?

Синдром самозванца. Психологическое явление, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям.

Около 70% людей в мире страдают от него.

Перфекционизм. Да, это страшное зло, которое мешает завершать дела вовремя.

Что с этим со всем делать?

1. Собирайте отзывы. Не верите себе — поверьте другим.

2. Составьте список своих ключевых достижений. Минимум 50 штук.

3. Посчитайте, сколько лет вы уже боитесь — год, два? Если бы все эти годы каждый день вы делали хотя бы что-нибудь, то сегодня у вас уже было б хоть что-то. А пока вы находитесь в той же точке, что и несколько лет назад.

4. Сформулируйте или нарисуйте свой страх, подружитесь с ним.

5. Сделайте один крошечный шаг.