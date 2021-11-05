Как вернуть лицо «на место». Гуаша — must have по уходу за собой

Бывает, что после бессонной ночи так и хочется вернуть лицо на то самое свое исходное место, освежить его, что ли. Так вот я нашла себе «помогатора»!

Листала ленту в Instagram и много раз видела, как многие хвастаются этим камушком. Думаю: «Блин, ну фигня ж какая-то! Не может такого быть…».

По этой самой причине недоверия я решила заказать набор гуаша. Проверить на себе чудо действие, так сказать.

Заказала. Получила.

Вот моменты на которые стоит обратить внимание перед покупкой:

1. Какой камень подойдёт именно тебе (потому что у каждого своё воздействие):

Обсидиан — то, что я купила, ускоряет заживление ран, снимает воспаления, облегчает боль, расслабляет мышцы, снимает напряжение.

Кроме того, он помогает быстрее достигать конечной цели. Камень не только усиливает регенеративные процессы в поверхностном слое кожи, но и воздействует на дерму.

Их бывает много разных камней: розовый кварц, аметист, авантюрин, агат, лазурит, нефрит — не буду все перечислять, но встречаются даже из дерева , кости и т.д. И у всех свои полезные свойства!

2. Какая форма будет удобнее новичку.

Выбирайте ту форму, которая вам нравится и удобно лежит в руке. Все скребки сработают одинаково хорошо, если вы будете использовать их правильно и регулярно.

3. Скребок или роллер?

Скребок — прорабатывает более глубокие мышцы лица, расслабляя их и воздействуя на акупунктурные точки. Улучшает циркуляцию крови, увеличивает лимфоток, расслабляет мышцы, снимает отечность и выводит токсины.

Роллер — стимулирует кровоснабжение в тканях. Массаж можно делать когда и где удобно: дома, в такси или в офисе во время обеда.

Я взяла всё и не пожалела!

Потом появился следующий вопрос: как этим пользоваться???

Вот схема движений для массажа лица с помощью скребка и роллера:

И ещё немного советов: