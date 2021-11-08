Как заставить клиента купить именно у вас

А вы уверены, что вам действительно это нужно? Да, есть способы, где вы можете применить определенные инструменты, чтобы люди у вас купили. Например, на эмоциях. Или основываясь на ваши обещания результата. Или надавив на больные места человека. Да, люди у вас купят, вы заработаете денег. Но вы готовы столкнуться с последствиями таких покупок?

Когда эмоции сойдут, человек потеряет мотивацию, разочаруется и останется недоволен. Либо просто не получит результата.

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Когда он не добьется результата, который вы клятвенно обещали, он будет негативно отзываться о вашей деятельности и говорить всем, что вы его обманули. Хотя он сам может быть виноват в том, что результат не случился. Но вы же пообещали.

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В любом случае, в следующий раз он у вас не купит. И не посоветует никому, а наоборот, может даже отговорить кого-то от покупки у вас.

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При этом, ваш продукт может быть очень даже хорош и действительно нести пользу. Но способы, которые вы выбрали, не смогли донести реальную суть и преимущества.

Что делать?

говорить правду и не завышать ожидания;

объёмно и полноценно презентовать продукт;

развивать это продукт, формировать продуктовую линейку;

работать только на аудиторию, которой реально нужен ваш продукт;

применять маркетинг не только для привлечения новых холодных клиентов, но и работать с постоянными клиентами, выстраивать отношения с ними;

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И бросьте вы уже идею, что все должно быть продающее и обязательно продавать. Вы себя этим только блокируете, потому что пытаетесь подобрать нужную форму для влияния и убеждения.

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Представьте, что вы рассказываете своему близкому человеку о своём продукте или проекте. Искренне, как чувствуете. Очень хотите донести все, что придумали, что можете дать с помощью проекта.

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Когда я со стороны наблюдаю такие честные и простые презентации своих проектов, чаще всего мне хочется просто пойти и купить. Потому что в этом столько смысла и никакого напускного красноречия и высокопарных «нужных» правильных фраз. Люди чувствуют и идут за вами, если им надо. Всё честно.