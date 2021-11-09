Осенний чек-лист каждого истинного белоруса. Проверьте, всё ли вы успели сделать

Осень подходит к концу. Давайте проверим, насколько «па-беларуску» вы её провели. Вот вам осенний чек-лист каждого истинного белоруса:

1. Сходить за грибами. Даже если год не очень грибной, но сходить надо. Потому что лес для белоруса — место силы.

2. Съесть подсолнух. Свой родной на огороде у бабули выращенный. Я вот пару лет не успеваю и всё. Осень как будто и не наступала.

3. Выкопать картошку. У каждого уважающего себя белоруса есть бабуля (двоюродная бабуля, мамуля, тетя, дядя, свой огород), на котором растёт белорусское золото. Потому что белорус без запаса картошки — не белорус.

4. Наесться до отвала салата из помидоров. Красных, желтых, оранжевых, чёрных, больших, маленьких. Иногда мне кажется, что для белоруса помидоры — это новая картоха.

5. Погрустить, глядя на гнездо аиста. Оно кажется таким пустым, брошенным и печальным. Особенно, когда ещё светит солнце и на улице довольно тепло, но проезжаешь по деревне, видишь столб с пустым гнездом и понимаешь, что всё. Зима близко. А картоха ещё не выкопана.