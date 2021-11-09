Осенний чек-лист каждого истинного белоруса. Проверьте, всё ли вы успели сделать

darya_ezerskaya
Личный блог
0
287

Осень подходит к концу. Давайте проверим, насколько «па-беларуску» вы её провели. Вот вам осенний чек-лист каждого истинного белоруса:

1. Сходить за грибами. Даже если год не очень грибной, но сходить надо. Потому что лес для белоруса — место силы.

2. Съесть подсолнух. Свой родной на огороде у бабули выращенный. Я вот пару лет не успеваю и всё. Осень как будто и не наступала.

3. Выкопать картошку. У каждого уважающего себя белоруса есть бабуля (двоюродная бабуля, мамуля, тетя, дядя, свой огород), на котором растёт белорусское золото. Потому что белорус без запаса картошки — не белорус.

4. Наесться до отвала салата из помидоров. Красных, желтых, оранжевых, чёрных, больших, маленьких. Иногда мне кажется, что для белоруса помидоры — это новая картоха.

5. Погрустить, глядя на гнездо аиста. Оно кажется таким пустым, брошенным и печальным. Особенно, когда ещё светит солнце и на улице довольно тепло, но проезжаешь по деревне, видишь столб с пустым гнездом и понимаешь, что всё. Зима близко. А картоха ещё не выкопана.

Сколько пунктов выполнили за эту осень вы?

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Алиса Листапад

Редактор

Если вы ведёте Instagram и у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь:

Instagram: @alisa_listapad

Виктория Капская

Редактор

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь:

Instagram: @vika_kapskaya

Телефон: 8 033 318 99 30

Email: vika@kurjer.info

По вопросам сотрудничества с рекламным агентством Lampa:

Телефон: 8044 540 29 39, Email: alicelistapad