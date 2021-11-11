«Мой организм просто вырубился». Что такое депривация сна

darya_ezerskaya
Личный блог
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Депривация сна — нехватка или полное отсутствие сна. Может быть вызвана разными причинами, но признаки одинаковые:

  • Не можешь контролировать эмоции. Чаще приходишь в восторг от мелочей, но в то же время вывести из себя может что угодно.
  • Чаще падаешь, спотыкаешься, роняешь вещи — нарушается координация. Тяжело контролировать своё тело.
  • Перестаешь нормально проявлять себя. Тяжело креативничать и выражать свои мысли. Хочется просто использовать шаблон и не включать свой уставший мозг.
  • Заедаешь. Это гормоны и физиология. Организм ищет спасение в сладеньком и жирненьком. Поэтому многие диетологи сейчас рекомендуют начинать с выстраивания режима дня.
  • Не можешь смотреть страшные или напряженные фильмы и сериалы. Мозг воспринимает их по-другому, более остро на них реагирует.
  • Начинаешь ненавидеть всех людей, которые кинут между делом «а я вчера до обеда спала» или «в 9 вчера вырубилась и с утра проснулась».

Что делать, если узнали себя? Спать. Другого варианта нет.

Я на днях проснулась утром (после 3-4 ночных подъёмов), покормила всех завтраком, поставила вариться суп на обед, ушла в спальню и всё.

С 10 до 15. Мой организм просто вырубился. Спасибо мужу, что взял всех на себя (в том числе и телефон забрал). Слушайте своё тело и берегите себя.

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