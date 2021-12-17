Чёрный бархат, пайетки и олени. Посмотрите на стильные новогодние образы, которые мы подобрали в «Мода Макс»

Новый год буквально через две недели. А это значит, что пора выбирать образ для похода в ресторан или уютного домашнего праздника. Тратить большие деньги на наряд, который будет надет один или несколько раз, нерационально. Поэтому многие ищут бюджетные варианты. Совместно с магазином секонд-хенд «Мода Макс» женский проект Lampa подобрал стильные образы на новогодние праздники.
Чёрный бархатный комбинезон H&M
Универсальный бархатный комбинезон, который будет хорошо смотреться с босоножками на высоком каблуке на корпоративе, а с удобными лодочками и пиджаком он будет уместно смотреться в офисе.
Коктейльное платье с пайетками
Платье с пайетками всегда выглядит празднично. Чтобы уменьшить степень «нарядности», его можно сочетать с высокими ботфортами.
Красное платье-рубашка со звериным принтом
Платье-рубашка — хороший вариант для праздника в офисе или посиделок в кафе.
Платье в стиле 50-х
Кокетливое платье в стиле 50-х хорошо будет смотреться с лодочками и комплектом из жемчуга.
Подборка праздничных свитеров для уютной зимы
Также в магазине секонд-хенд «Мода Макс» большой выбор новогодних свитеров и товаров для праздника.
Все образы подобраны в магазине секонд-хенд «Мода Макс».