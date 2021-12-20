Роскошный синий, плиссе и кожа. Посмотрите на стильные новогодние платья

Женский проект Lampa продолжает выбирать идеальный образ на Новый год. В этот раз мы отправились в ТЦ «Европарк» и подобрали по три образа из магазинов VALENSIA и COTTON.

Модель: Баранникова Янина, @barannikova_yanina

Шёлк, плиссе и роскошный синий

Магазин женской одежды COTTON:

Одежда из натуральных тканей

Доставка почтой по РБ

Адрес: г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 15/1, маг. 20 (ТЦ «Европарк», 1 этаж)

Тел. +375 29 326 72 68

Инстаграм: @cotton_shop_minsk

Кожа, элегантный горох и блёстки

Магазин женской и молодежной одежды VALENSIA: