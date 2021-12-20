Роскошный синий, плиссе и кожа. Посмотрите на стильные новогодние платья

Женский проект Lampa продолжает выбирать идеальный образ на Новый год. В этот раз мы отправились в ТЦ «Европарк» и подобрали по три образа из магазинов VALENSIA и COTTON.
Модель: Баранникова Янина, @barannikova_yanina
Шёлк, плиссе и роскошный синий
Магазин женской одежды COTTON:
- Одежда из натуральных тканей
- Доставка почтой по РБ
- Адрес: г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 15/1, маг. 20 (ТЦ «Европарк», 1 этаж)
- Тел. +375 29 326 72 68
- Инстаграм: @cotton_shop_minsk
Кожа, элегантный горох и блёстки
Магазин женской и молодежной одежды VALENSIA:
- Большой выбор верхней одежды, а также платья, костюмы, джемпера и кардиганы
- Доставка по всей РБ
- Доступна карта рассрочки «Халва»
- Адрес: г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 15/1 (ТЦ «Европарк», 1 этаж)
- Режим работы: пн-вс 10.00-20.00
- Тел.: +375 29 615 42 14
- Инстаграм: @valensia_shop_slutsk