Роскошный синий, плиссе и кожа. Посмотрите на стильные новогодние платья

Алиса Листапад
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Женский проект Lampa продолжает выбирать идеальный образ на Новый год. В этот раз мы отправились в ТЦ «Европарк» и подобрали по три образа из магазинов VALENSIA и COTTON.

Модель: Баранникова Янина, @barannikova_yanina

Шёлк, плиссе и роскошный синий

Магазин женской одежды COTTON:

  • Одежда из натуральных тканей
  • Доставка почтой по РБ
  • Адрес: г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 15/1, маг. 20 (ТЦ «Европарк», 1 этаж)
  • Тел. +375 29 326 72 68
  • Инстаграм: @cotton_shop_minsk

Кожа, элегантный горох и блёстки

Магазин женской и молодежной одежды VALENSIA:

  • Большой выбор верхней одежды, а также платья, костюмы, джемпера и кардиганы
  • Доставка по всей РБ
  • Доступна карта рассрочки «Халва»
  • Адрес: г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 15/1 (ТЦ «Европарк», 1 этаж)
  • Режим работы: пн-вс 10.00-20.00
  • Тел.: +375 29 615 42 14
  • Инстаграм: @valensia_shop_slutsk

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Алиса Листапад

Редактор

Если вы ведёте Instagram и у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь:

Instagram: @alisa_listapad

Виктория Капская

Редактор

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь:

Instagram: @vika_kapskaya

Телефон: 8 033 318 99 30

Email: vika@kurjer.info

По вопросам сотрудничества с рекламным агентством Lampa:

Телефон: 8044 540 29 39, Email: alicelistapad