Твиндемия. Слово недели

За последний месяц вы точно слышали слово «твиндемия» хотя бы раз. Рассказываем, что это такое и почему о ней сейчас так много говорят в Беларуси.

Твиндемия — это наложение нескольких эпидемий на один и тот же временной период. Например, когда вы болеете одновременно COVID-19 и сезонным ОРВИ. В первые врачи заговорили о возможности твиндемии ещё в октябре 2021 года.

Для белорусов этот термин стал особо актуальным в конце января, когда страну накрыл «омикрон». Дело в том, что симптомы штамма «омикрон» схожи с симптомами ОРВИ. Также по сравнению с предыдущими штаммами он передаётся быстрее. Получается, что несколько последних недель в Беларуси помимо привычного зимнего ОРВИ ходит и «омикрон». Из-за схожести симптов, кто разберёт, чем вы заболели? Может только ковидом или гриппом, а может, вы «счастливчик» с твиндемией?