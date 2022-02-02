Блогер бил мать и бабушку в прямом эфире. Даркнет, треш-стримы и киберпанк. Мнение 18+

Сейчас я расскажу про то, что у меня действительно болит. Я не могу воспринимать жестокость. От слова совсем. Наткнулась на новость про блогера, который в прямом эфире в TikTok избил мать и бабушку. И меня накрыла волна непрошеных мыслей и умозаключений, которые я абсолютно не хочу думать.

Мне вспомнился прошлогодний случай, когда на треш-стриме у блогера Reeflay умерла беременная девушка. Вначале в прямом эфире была пьянка, затем ссора. Всё это происходило под одобрение и донаты от зрителей. Блогер бил свою беременную девушку, а затем выставил в неотапливаемую бойлерную. Она умерла.

Лет 10 назад я впервые прочитала про «красные комнаты», которые якобы существуют где-то в недрах даркнета. Расскажу в двух словах, что это такое, для тех, кто не знает.

Red room – это приватные страницы в даркнете со стримами, на которых с людьми делают разные жуткие вещи вплоть до убийства. Попасть в этот «закрытый клуб» можно по приглашению и за большие деньги. На самом деле достоверных подтверждений существования «красных комнат» нет. Это городская легенда. Но существование в даркнете закрытых групп педофилов, в которых за деньги можно купить видео с насилием над детьми, — это факт.

Самый страшный прецедент — это видеозапись «Уничтожение Дейзи», проданная за 10 000 долларов. После того как я прочитала о судебном процессе по этому делу, я полночи лежала и думала: «А сколько ещё таких видео, о которых мы просто не знаем? Сколько ещё в мире неоправданной жестокости и боли?»

Треш-стримы и прочая жесть в прямом эфире за деньги — это обратная сторона развития технологий. Долбаный киберпанк уже здесь. Сейчас в интернете можно удовлетворить любые потребности – купить еду, получить образование, заняться сексом и даже утолить жажду насилия.

Спрос порождает предложение. Формула из экономики применима и к насилию. Зачем это делают треш-стимеры – понятно: всё дело в деньгах. Но кто те люди, которые за это платят?

Опасность треш-стримов — в их внешней безобидности. Их легко найти в интернете. Легко стать пассивным участником. «Раз это есть в свободном доступе, значит, это нормально». Я уверена, что именно так думают многие из тех, кто ради развлечения заходит на подобные эфиры.

Это круче, чем телешоу. Здесь за небольшую сумму ты можешь повлиять на процесс. «Жизнь — дерьмо, но я не такой. Вон что могу. Да, если я захочу, он сделает…» И дальше всё зависит от фантазии смотрящего.

Стример, на эфире которого умерла беременная девушка, получил 6 лет колонии. Он преступник. А зрители того стрима — свидетели или соучастники?