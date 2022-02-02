Юрист простыми словами об изменениях в налогообложении в 2022 году

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Давайте вместе разбираться, что изменилось для бизнеса в налогообложении в 2022 году. Коротко и по существу.
Что изменилось:
- Ремесленники – НИЧЕГО (подросла базовая величина, 6 рублей в год, можно пережить);
- Самозанятые – единый налог (многие уже в прошлом году меняли регистрацию на регионы, хоть какая-то выгода), расширен перечень видов деятельности, что, по моему мнению, плюс.
- ИП – упрощённая система налогообложения (УСН), поднялось до 6%, единый налог улетел в космос, по некоторым видам ставки подняли в 4 раза! КАРЛ!!! В 4, но и 40-кратный размер выручки тоже подрос, нельзя это игнорировать. Опт и розница не сильно пострадали, а вот услуги, за исключением нескольких видов деятельности, ровным строем пошли на подоходный 16% либо единый налог.
- ООО, ЧУП и т.п. существенных изменений не претерпели.
НДС для УСН отменён, что вполне закономерно, в услугах его и так ни один здоровый человек не применял, для мелкой розницы тоже его не использовали, а кто покрупнее, был на ОСН.
С 2023 года много чего планируют, но сейчас не будем это обсуждать.
Что из этого можно выжать?
- Навести порядок в финансах. И либо укрупняться, либо перейти на более простую бизнес-модель.
- Те, у кого высокая затратная часть, наконец-то поймут, что нужно было уже давно уходить с УСН.
- Фактический подоходный 13%, а не 16%.
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