Юрист простыми словами об изменениях в налогообложении в 2022 году

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Давайте вместе разбираться, что изменилось для бизнеса в налогообложении в 2022 году. Коротко и по существу.

Что изменилось:

Ремесленники – НИЧЕГО (подросла базовая величина, 6 рублей в год, можно пережить);

– НИЧЕГО (подросла базовая величина, 6 рублей в год, можно пережить); Самозанятые – единый налог (многие уже в прошлом году меняли регистрацию на регионы, хоть какая-то выгода), расширен перечень видов деятельности, что, по моему мнению, плюс.

– единый налог (многие уже в прошлом году меняли регистрацию на регионы, хоть какая-то выгода), расширен перечень видов деятельности, что, по моему мнению, плюс. ИП – упрощённая система налогообложения (УСН), поднялось до 6%, единый налог улетел в космос, по некоторым видам ставки подняли в 4 раза! КАРЛ!!! В 4, но и 40-кратный размер выручки тоже подрос, нельзя это игнорировать. Опт и розница не сильно пострадали, а вот услуги, за исключением нескольких видов деятельности, ровным строем пошли на подоходный 16% либо единый налог.

– упрощённая система налогообложения (УСН), поднялось до 6%, единый налог улетел в космос, по некоторым видам ставки подняли в 4 раза! КАРЛ!!! В 4, но и 40-кратный размер выручки тоже подрос, нельзя это игнорировать. Опт и розница не сильно пострадали, а вот услуги, за исключением нескольких видов деятельности, ровным строем пошли на подоходный 16% либо единый налог. ООО, ЧУП и т.п. существенных изменений не претерпели.

НДС для УСН отменён, что вполне закономерно, в услугах его и так ни один здоровый человек не применял, для мелкой розницы тоже его не использовали, а кто покрупнее, был на ОСН.

С 2023 года много чего планируют, но сейчас не будем это обсуждать.

Что из этого можно выжать?

Навести порядок в финансах. И либо укрупняться, либо перейти на более простую бизнес-модель.

Те, у кого высокая затратная часть, наконец-то поймут, что нужно было уже давно уходить с УСН.

Фактический подоходный 13%, а не 16%.

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