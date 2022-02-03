Фрик-шоу женской мизогинии или почему женщины хейтят друг друга

Тема мизогинии как феномена женоненавистничества пришла ко мне не просто так. В середине января мир узнал о том, что Джейсон Момоа расстался с Лизой Боне после 16 лет брака. Кто вообще эти люди и почему я зацепилась за эту тему?

Ну, во-первых, на мой взгляд, это одни из самых красивых звёзд Голливуда. Джейсон увидел Боне впервые по телевизору ещё совсем мальчишкой. Она старше его на 12 лет. И сразу решил, что она станет его женой. Казалось бы, розовые мечты парнишки. Но спустя 18 лет они действительно встречаются. Действительно влюбляются с первого взгляда, женятся и живут счастливо 16 лет в браке. У них появляются двое чудных деток. Джейсон обожает дочь Лизы от первого брака с Ленни Кравиц — Зои Кравиц, в принципе, как и сам Ленни. Но что-то случилось, и они расстались. Бывает такое в жизни? 100% бывает.

В комментариях под этой новостью начался какой-то немыслимый хейт Боне, травля и унижение всех женских достоинств от людей, которые живут на другом континенте.

«Она выглядит как его мама». «Он на волне популярности, мужикам нужна свобода, а эта старуха его ограничивала». «Они такие разные, я так и знала, что они расстанутся. Всё держалось на его детской влюблённости. Ничего серьёзного. Вот Момоа – Кларк другое дело». «Она такая скучная. Это так ожидаемо. Он такой колоритный мальчик. Она ему не пара». «У неё всегда такие упоротые глаза». «Так ей и надо». «Она слишком стара для него».

Слов удивления, некоторого сочувствия и пожеланий оставаться в добрых отношениях ну в разы, просто в разы меньше.

По ощущению я как будто попала на какое-то бесплатное шоу экстрасенсов, где каждый второй точно знал, что будет дальше, или на фрик-шоу женской мизогинии.

Каждый из комментариев выше написан был женщиной. Но женщина ведь не просто так начинает ненавидеть и презирать другую женщину. Очень часто это ненависть, которая направлена на себя: сначала я ненавижу себя, а от этого и всех остальных женщин.

Это, конечно, всё в детстве формируется. Девочка живёт в токсичном окружении таких же мам, бабушек, подружек, учительниц-мизогинов. Девочке постоянно говорили: «Не лезь, не мешай, не высовывайся, не проявляйся, не высказывай своё мнение, не показывай своих чувств, держи лицо». Такие вот родительские послания. Девочка растёт в критикующей среде среди токсичных людей. Слышит: «Лучше бы мальчик родился», «Не делай так, ты не мальчик». Даже игры есть отдельно для мальчиков и отдельно для девочек, причём мальчишечьи намного живее и динамичнее.

И во взрослой жизни это точно само собой никуда не уходит. Женщина занимается самоедством, хейтит сама себя, изводит, постоянно думает о том, что она какая-то недостойная, что у неё не получится, что она точно не умная и точно не прекрасная.

И это, в принципе, «актуалочка» для всего хейта в интернете. Хейтер – это человек, который громко вопит о своей собственной болячке. Каждое его слово – это о нём. Точно не о том, на кого он сливает своё «говнецо».

Что нас триггерит в другом человеке? То, что мы вытесняем в тень и не даём этому проявляться в себе. И это, конечно, вызывает много злости: «Нет, я не буду, как она. Я буду другой». То есть работа на контрасте, вместо того чтобы принять часть себя, свою тень. «Я не такая женщина, как все эти женщины». Такая попытка отделиться от других женщин («Я не с ними – я другая, я больше похожа на вас, мужчины» — тоже глубинное убеждение, что женщина будто бы не дотягивает до мужчины, что она второй сорт). «Эти женщины только и говорят, что о маникюре, дешёвых мелодрамах и детях. А я не такая». «Вот я настоящая женщина: создаю уют в доме, готовлю, навожу порядок, всю себя отдаю мужу и детям».

Мизогиния – это про тень. Красивая, развратная, смелая, отстаивает границы, ест всё, что хочет, танцует на барной стойке, позволяет себе всё.

Какие люди нас цепляют и бесят? Может бесить тихоня; женщина, которая спокойно просит помощи у других; женщина, которой всё достаётся легко; женщина, которая ярко и громко проявляет эмоции. То есть всё то, что мы себе не позволяем. То, что мы в себе не принимаем, злит нас больше всего.

Например, в теме лишнего веса. Одна женщина с лишним весом не станет критиковать и поносить другую женщину с лишним весом. Чаще всего это делают девушки, которые как раз очень далеки от этой темы. И как так получается? Что фокус худой женщины сужается до количества кг на теле совершенно другого человека? Ох, точно тут не «заботливая заботушка»: «Как же так, это же так вредит её здоровью! Так нельзя! У неё высокий холестерин, и вообще всё страшно и ужасно». Ну нет, конечно.

Её как раз и включает то, что она себе никак не позволяет. Может, ей в детстве мама говорила: «Куда ты столько жрёшь? В двери не хочешь пролезть? Ни один мужик на тебя не посмотрит. Ну да, балерина из тебя точно не получится».

Расстройство пищевого поведения — это история не про «Я вешу 150 кг. Как прекратить есть?», а чаще про «Я вешу 50 кг, и каждые 100 г сводят меня с ума.

И часто я не принимаю в себе это настолько, что люди, которые это приняли, вызывают во мне очень большую боль. Потому что как они смеют? Как им можно быть толстыми, а мне нельзя? Почему им можно есть, кайфовать, наслаждаться жизнью, встречаться с парнями, вести себя развязно, а мне нельзя?» Вот нельзя ей: нельзя говорить «нет», нельзя отстаивать границы, нельзя материться и красить волосы в разные цвета, нельзя сниматься в стиле ню, нельзя ходить без «мейка», нельзя заигрывать в баре, нельзя совершать ошибки, нельзя разводиться, нельзя жить вместе без штампа о браке, нельзя иметь много хобби, нельзя уходить с работы, нельзя заводить няню и так далее.

Болит, когда ты себе этого не разрешаешь. Когда мама в детстве говорила, что все девушки в мини-юбках — шлюхи, а с детьми ты никому не будешь больше нужна.

Записываем на внутренней поверхности век: ЧУЖОЕ ТЕЛО НЕ ВАШЕ ДЕЛО

Ещё одна причина женской мизогинии в том, что я в чём-то очень не удовлетворена определённой областью жизни. Например, у Оли есть друзья, деньги, работа, хобби. А вот постоянного партнёра – нет. И она постоянно не удовлетворена этим дефицитом. И тогда просыпаются «древние» инстинкты борьбы за самца и желание создать семью и оставить потомство.

«Я лучшая женщина, чем она. Выбери меня». Безусловный рефлекс. И тогда другая женщина не может стать подругой, она соперница и конкурентка. Где-то здесь зарыты корни о том, что женская дружба – это миф, а женский коллектив — это серпентарий.

В этом заключается задача взрослого человека: обходиться со своей жизнью так, чтобы не было вот таких жёстких дефицитов, которые заставляли бы просыпаться рефлексы древних людей и управлять жизнью.

Узнали себя в чём-то? Отследите, какие проявления в других женщинах вас раздражают? И анализируйте, задавайте себе вопросы, наблюдайте. Почему я на это обращаю такое внимание? Где мой дефицит, где дыра у меня в этой области в моей собственной жизни? Как вы общаетесь со своими подругами? Часто ли вы обесцениваете их качества, проявления, выбор и решения? Даже в шуточной форме. Как вы обращаетесь друг к другу? Что говорите «за глаза»? Как часто даёте советы, как им стоило бы жить свою жизнь? С кем встречаться, с кем расстаться, как выглядеть?