«Я привыкла быть яркой и как-то выделяться из толпы». Дизайнер из Слуцка показала три образа из своего гардероба

Я привыкла быть яркой и как-то выделяться из толпы, отчего очень люблю одежду насыщенных «вкусных» оттенков.

«На стиле» — это рубрика, в которой девушки рассказывают о своём стиле и показывают три образа из повседневной жизни. В этом материале о своём гардеробе рассказывает Настя, дизайнер из Слуцка.

Ярко-розовая рубашка на каждый день

В первом образе я надела свою обожаемую рубашку ярко-розового цвета и светлые джинсы прямого кроя, которые стали одной из базовых вещей в моём гардеробе.

Шорты из экокожи и колготки с анималистическим принтом

Во втором образе акцент на колготки и свитер, в котором мне тоже нравится его глубокий зелёный цвет. Что же о колготках? Никогда не могла отказать себе в покупке/носке колготок с разнообразными принтами (горох, сердца, звёзды или, как здесь, анималистический).

Джинсы «тай-дай» и свитер с плетением

В третьем образе фигурируют старые джинсы, на которых раньше было неотстирываемое пятно, но я решила их «реабилитировать» с помощью техники «тай-дай», получив на джинсах интересные разводы и смыв то ненавистное мною пятно, правда, я сделала это только на одной калоше, чтобы было ещё интереснее. Ну и нельзя не обратить внимание на свитер с пикантным плетением в зоне декольте, в котором я чувствую себя женственнее и сексуальнее.