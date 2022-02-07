Честный тест. Тёплая маска Zimushka от «Белита-Витэкс»

Каждую зиму я борюсь с сухостью кожи и ищу новые средства, чтобы она меньше страдала от мороза. В прошлом году я наткнулась на мимишную упаковку тёплой маски от «Белита-Витэкс». И, как человек легко поддающийся маркетингу, конечно же её купила.

Маска стала моей палочкой-выручалочкой, поэтому в этом году я опять повторила покупку. Подходит для всех типов кожи. По консистенции прозрачная и густая, с приятным конфетным запахом. При нанесении сразу же даёт согревающий эффект. Расход у неё минимальный, а распределяется по коже очень легко. Главное — не переборщить, иначе вся стечёт с лица.

С использованием всё просто: нанести тонким слоем, оставить на 10-15 минут избегая области глаз, смыть водой.

Я её использую не каждый день, а только тогда, когда чувствую, что пора подпитать кожу. Мажу и на лицо, и на руки — куда больше требуется. После маски кожа становится мягкой, увлажнённой и бархатной.

Cоветую к покупке. Цена в официальном магазине «Белита-Витэкс» +/- 5 рублей.