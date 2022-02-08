«Кто-то скажет, что это «срамота», но мне всё равно, потому что муж поддерживает меня». Случчанка рассказала и показала, как занимается high heels

Мне 26 лет, и когда-то в школьном возрасте я закончила с горем пополам обучение хореографии. Признаюсь честно, я её ненавидела, и всё, что связано с танцами, тоже. Время шло, и на просторах интернета я стала замечать видео, где девушки на высоких каблуках очень красиво танцевали. Это был не стриптиз с раздеванием, а что-то о грации, сексуальности и пластике, но в одежде.

У меня проснулся интерес к этому виду танца, но долго я не могла решиться начать. Когда high heels появились в Слуцке, мне не хотелось идти. В городе все друг друга знают, и я опасалась насмешек и обсуждений. Я долго колебалась, получила тысячу советов и всё-таки решилась записаться на занятие. Для меня очень важно почувствовать контакт с преподавателем и желательно, чтобы мы ранее не были знакомы.

Сама себя я поддержала так: «Всё, лучше рискну один раз, чем потом буду всю жизнь хотеть и смотреть на других. Преподаватель визуально мне понравилась. А если я «лохонусь» и надо мной будут смеяться и тыкать пальцем, то просто выкину симкарту, удалюсь из соцсетей и перееду в другую страну».

Муж меня поддержал, а мама даже захотела идти со мной за компанию. Кстати, с тех пор так и ходим вместе. Первое занятие на меня произвело огромное впечатление. Я ни разу не пожалела, что записалась. Преподаватель к каждому относилась с пониманием и поддержкой, всем помогала, правильно переставляла наши руки и ноги, никакого смеха и приколов. Вскоре мы сами всем коллективом начали шутить, что наша группа называется «деревяшки». Изначально танцы нам ставили несложные в силу нашей неопытности. Сейчас, всё намного сложнее и интереснее, ведь мы уже не новички.

Что касается мнения супруга — тут без предрассудков. Когда наши отношения начинались, он увидел моё фото в купальнике на конкурсе красоты гораздо раньше, чем меня вживую. С тех пор так и повелось, что запрета на фотографии у нас в отношениях нет. Я всегда придерживалась принципа, что открытые фото тела нужно выставлять, если душа того хочет, и не думать, что скажут люди, ведь когда ещё как не в молодости это делать? Может кто-то и скажет, что это «срамота», но мне всё равно, потому что муж разделяет моё мнение.

Танцы однозначно дают большую уверенность в себе, чувствуешь себя более сексуальной, становится лучше пластика и, что немаловажно для женщин, меняется походка на каблуках.

Я очень советую девушкам попробовать себя в этом направлении, раскрыть свою женскую энергетику. Одни фотографии и образы чего стоят. Поверьте, ваш любимый человек это точно оценит, а ещё бонусом услышите много-много комплиментов от других людей.