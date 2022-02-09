10 лайфхаков для белорусок, которые помогут сэкономить на покупках в интернете

Привет, меня зовут Саша, и я веду блог в Instagram об онлайн-шопинге. Сегодня хочу поделиться с вами лайфхаками для экономии при покупках в интернете, которыми пользуюсь сама и вам советую.

Не совершайте импульсивных покупок, контролируйте эмоции

В интернет-магазинах и маркетплейсах работают грамотные маркетологи, которые знают, как зацепить покупателя всевозможными акциями по типу «Ограниченное предложение», «Скидка только 24 часа». Благодаря им появляется ощущение, что это последний шанс на покупку той или иной вещи, даже когда она вам совершенно не нужна. Часто такие акции не дают реальной выгоды, поэтому будьте бдительны.

Не спешите заказывать

Это правило касается как маркетплейсов, так и интернет-магазинов. Просто добавьте нужный товар в корзину, предварительно зарегистрировавшись, и отслеживайте цену несколько дней. Зачастую цена меняется в меньшую сторону либо продавец может порадовать купоном на дополнительную скидку.

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Покупайте в межсезонье или в период распродаж

Как говорится, готовь сани летом, ведь ближе к сезону цены вырастают минимум в 1,5-2 раза, а ассортимент становится значительно меньше. Также не покупайте дорогостоящие товары перед праздниками, цена зачастую значительно повышается.

Возможность хорошо сэкономить на покупках дают крупные распродажи, такие как «Чёрная пятница», «Всемирная распродажа 11.11», «Киберпонедельник». Их ежегодно проводят почти все магазины. Советую предварительно мониторить цены на необходимый товар, т.к. не все скидки выгодны, хоть продавец и заявляет от 70-80% скидки (бывает, цена просто не меняется).

Подпишитесь на рассылку

С помощью почтовой рассылки интернет-магазины сообщают о своих лучших предложениях, акциях и скидках. Кроме того, на электронную почту отправляют дополнительные промокоды на скидку.

Указывайте свою дату рождения

Многие интернет-магазины делают подарки своим покупателям ко дню рождения — чаще всего это дополнительные скидки.

Делайте покупки в середине недели

На некоторые товары цены меняются в зависимости от дня недели. Зачастую в будние дни цены в интернет-магазинах намного привлекательнее, потому что основная активность покупок приходится на выходные дни.

Кроме того, часто можно встретить большие скидки в ночное время.

Сравнивайте цены

Не ленитесь, сравните стоимость на идентичную вещь на разных торговых площадках, иногда можно найти цену значительно ниже.

Кроме того, вы сможете посмотреть дополнительные фото интересующего товара, более подробные характеристики или отзывы.

Используйте промокоды для интернет-магазинов и маркетплейсов

Перед оформлением заказа проверьте, существуют ли в свободном доступе промокоды для нужной торговой площадки. Например, у маркетплейса OZON есть реферальные промокоды, благодаря которым можно сэкономить как при первой, так и при последующих покупках.

Заведите банковскую карту с кешбэком

Если свои покупки вы в основном оплачиваете банковской картой, то стоит рассмотреть вопрос об оформлении карты с кешбэком. Так вы получите приятный бонус при оплате картой в магазинах-партнёрах.

Подпишитесь на социальные сети интернет-магазинов, которые вам нравятся

В своих социальных сетях магазины периодически радуют своих фоловеров и проводят специальные акции или предоставляют промокоды и скидки.

Надеюсь, данные лайфхаки вам пригодятся и интернет-шопинг станет ещё выгоднее и приятнее для вас.