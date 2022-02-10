Выбираем образ на 14 февраля для молодой пары. Посмотрите на ребят — они милые (Фото)

14 февраля — отличный повод провести время вместе и подарить друг другу самый дорогой подарок — своё внимание. Неважно, будет это ресторан, прогулка по парку, концерт рок-группы или просмотр сериала на диване.



Глеб и Настя вместе полтора года. Настя — дизайнер, а Глеб — видеограф и музыкант. Вместе с ними мы сходили в магазин секонд хенд «Мода Макс» и подобрали 3 образа в разных стилях для идеального свидания.

Винтаж, рок и стиль

Для первого образа мы подобрали трендовые, но практичные вещи. Так ребята могут пойти на кофе после работы или поехать на концерт.

Современная классика и кросы

Для Насти мы подобрали платье в ретростиле. Колготки с принтом и босоножки на высоком каблуке сделали образ ярче. На Глебе тёмные джинсы, пиджак с майкой и белые кроссовки — это уже классика. Эти образы подойдут для романтического ужина.

Спокойные оттенки и комфорт

Третий образ подойдёт для «ленивого» домашнего вечера. Можно лежать и смотреть сериалы до самой ночи.

Все образы подобраны в магазине секонд-хенд «Мода Макс».