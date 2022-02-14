От патриархата к милоте. Как менялись вкладыши Love is…, а вместе с ними и отношение к семье

Поколение детей из 90-х училось любви на примере своих родителей и по фантикам из жвачек Love is. В день Святого Валентина мы решили проанализировать, как поменялось представление об отношениях и семье, на примере наших любимых вкладышей из детства.

Начнём с того, что Love is… — это турецкая жевательная резинка. А модель отношений, которая показана на иллюстрациях больше соответствует западным представлениям о любви. Дело в том, что для вкладышей использовались иллюстрации британского художника Била Эспри, который занялся комиксом Love is… в 1975 году. Но и ему эта идея не принадлежала. В конце 60-х годов комикс был придуман новозеландской художницей Ким Касали, а Бил Эспри лишь продолжил работу над ним, что, кстати, делает до сих пор.

На момент выпуска жвачки комиксы выходили уже более 30 лет. Дата на вкладышах — год выпуска жвачки, а не иллюстрации. Поэтому, например, в 1997 году могла использоваться иллюстрация как 1992 года, так и 1978 года. Это видно и по рисовке, и по смыслу — отношение к семье за это время изменилось.

Посмотрите на эти иллюстрации. Здесь любовь отображается через быт, вернее, через домашние обязанности — убрать, накормить, постирать. И все они возложены на женщину. Мужчина лишь великодушно помогает женщине. Например, «Любовь это…уметь готовить для себя еду, когда она кормит ребёнка» или «Любовь это…сполоснуть ванну после того, как искупался». В 2022 году это выглядит смешно и даже возмутительно. «Сполоснуть ванну после того, как искупался» — это про то, как не быть свинкой. Восприятие ролей мужчины и женщины в отношениях изменилось. Женщина — не служанка, а мужчина — не бытовой инвалид.

Мужчина представлен собственником со вспыльчивым нравом, а женщина терпилой, которая должна прощать.

Позже появились и такие иллюстрации. Они отличаются от прежних. Обязанности не разделены по половому признаку. Акцент на поддержке и заботе.

А ещё они очень милые и уютные. Именно такие фантики я собирала в детстве.

Они учат видеть любовь в мелочах и любить этот мир. Мне кажется, что такие ценности будут актуальны спустя ещё 50 лет.