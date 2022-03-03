Собрали главные женские «хотелки» перед 8 Марта. Интерактивный партнёрский материал

До 8 Марта осталось немного времени. Вместе с партнёрами Lampa собрала самые популярные женские «хотелки». В наш обзор не вошла электроника, автомобили и прочие желанные, но дорогие вещи. Эти идеи подарков вполне реальны и на них не надо откладывать деньги.
Инструкция: нажимайте на круги возле девушки и узнавайте больше о подарках.
Чего хочет женщина
Магазин профессиональной косметики для волос "БЬЮТИ"
Серия для поврежденных и склонных к ломкости волос KAYPRO BOTU-CURE с растительными пептидами восстанавливает и питает волосы, возвращая им силу и блеск. Комплекс восстанавливает даже самые поврежденные волосы, придает им гладкость и шелковистость без утяжеления и эффекта склеивания.
- Адрес: ул. Ленина, 191
- Тел: +375(29)940 10 58
Шоколадные розы от @chocoroses
В хмурые и серые дни так тяжело развеять тяжелые тучи над головами важных и дорогих для нас людей, но букет шоколадных роз поможет пропустить сквозь них лучик радости и улыбку, которые так особенно необходимы во всемирный женский день 8 марта! Работаем по предзаказу.
Бесплатная доставка Слуцк 🚚 Корпоративные заказы школы/детские садики/ организации 🍫
Товары для красоты от Магазина "Черри"
- ВСЕ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕ, РЕСНИЦ
- НАБОРЫ ДЛЯ БРОВЕЙ, ДЕПИЛЯЦИИ
- Бижутерия LUX-класса ( мед. сплав)
Бесплатная доставка по городу
- Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 128, магазин "Черри"
- Телефон: +375(33)600 04 80
НОВИНКИ: Thuya | Refectocil | CC Brow | Nikk Mole | SHIK | RClér Lab | Sexy Brow Henna | BrowXenna | CC Brow | Ekko Beauty
Поход к косметологу "Доктор красоты"
Чего хочет женщина? Ощущения спокойствия, красоту и молодость.
Самая приятная уходовая процедура с массажем лица творит чудеса - успокаивает, поднимает настроение, оказывает омолаживающее действие.
При покупке сертификата от 3-я процедур 15% скидка, от 5-ой - 20%, 10-я процедура - 25% скидка.
- Телефон: +375297524482
Парфюм от Etib Parfum
Etib Parfum - премиум-ароматы на основе натуральных компонентов middle-сегмента. Женские, мужские и селективные ароматы представлены в в удобных форматах: 15 мл, 30 мл, 50 мл и 100 мл.
Подарочные сертификаты или комплект от магазина "Новый Образ"
Большой выбор женского белья в городе Слуцк.
6 Белорусских производителей : - Милавица и Ализе - Мисстайл - Сермия - Браво - Хелена - Тейли.
Широкий выбор качественного, фабричного белья на любые размеры! А так же халаты, сорочки, пеньюары, пижамы, эротическое белье. Слитные и раздельные купальники круглый год в ассортименте.
Подарочные сертификаты на любую сумму. Оплата: наличные, карта, карта "Халва", оплата на расчетный счет для юр.лиц.