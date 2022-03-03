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Собрали главные женские «хотелки» перед 8 Марта. Интерактивный партнёрский материал

Lampa

До 8 Марта осталось немного времени. Вместе с партнёрами Lampa собрала самые популярные женские «хотелки». В наш обзор не вошла электроника, автомобили и прочие желанные, но дорогие вещи. Эти идеи подарков вполне реальны и на них не надо откладывать деньги.

Инструкция: нажимайте на круги возле девушки и узнавайте больше о подарках.

Чего хочет женщина

Чего хочет женщина
Магазин профессиональной косметики для волос "БЬЮТИ" Шоколадные розы от @chocoroses Товары для красоты от Магазина "Черри" Поход к косметологу "Доктор красоты" Парфюм от Etib Parfum Подарочные сертификаты или комплект от магазина "Новый Образ"

Магазин профессиональной косметики для волос "БЬЮТИ"

Серия для поврежденных и склонных к ломкости волос KAYPRO BOTU-CURE с растительными пептидами восстанавливает и питает волосы, возвращая им силу и блеск. Комплекс восстанавливает даже самые поврежденные волосы, придает им гладкость и шелковистость без утяжеления и эффекта склеивания. Адрес: ул. Ленина, 191 Тел: +375(29)940 10 58

Серия для поврежденных и склонных к ломкости волос KAYPRO BOTU-CURE с растительными пептидами восстанавливает и питает волосы, возвращая им силу и блеск. Комплекс восстанавливает даже самые поврежденные волосы, придает им гладкость и шелковистость без утяжеления и эффекта склеивания.

  • Адрес: ул. Ленина, 191
  • Тел: +375(29)940 10 58
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Шоколадные розы от @chocoroses

Шоколадные розы от @chocoroses

В хмурые и серые дни так тяжело развеять тяжелые тучи над головами важных и дорогих для нас людей, но букет шоколадных роз поможет пропустить сквозь них лучик радости и улыбку, которые так особенно необходимы во всемирный женский день 8 марта! Работаем по предзаказу.

Бесплатная доставка Слуцк 🚚 Корпоративные заказы школы/детские садики/ организации 🍫

Товары для красоты от Магазина "Черри"

https://instagram.com/slutsk_cherry

- ВСЕ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕ, РЕСНИЦ
- НАБОРЫ ДЛЯ БРОВЕЙ, ДЕПИЛЯЦИИ
- Бижутерия LUX-класса ( мед. сплав)

Бесплатная доставка по городу

  • Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 128, магазин "Черри"
  • Телефон: +375(33)600 04 80
  • Instagram

НОВИНКИ: Thuya | Refectocil | CC Brow | Nikk Mole | SHIK | RClér Lab | Sexy Brow Henna | BrowXenna | CC Brow | Ekko Beauty

Поход к косметологу "Доктор красоты"

https://www.instagram.com/karpovich_kosmetolog/

Чего хочет женщина? Ощущения спокойствия, красоту и молодость.

Самая приятная уходовая процедура с массажем лица творит чудеса - успокаивает, поднимает настроение, оказывает омолаживающее действие.

При покупке сертификата от 3-я процедур 15% скидка, от 5-ой - 20%, 10-я процедура - 25% скидка.

Парфюм от Etib Parfum

https://www.instagram.com/etib_parfum_slutsk/

Etib Parfum - премиум-ароматы на основе натуральных компонентов middle-сегмента. Женские, мужские и селективные ароматы представлены в в удобных форматах: 15 мл, 30 мл, 50 мл и 100 мл.

  • Адрес: ул. 14 Партизан, 15, ТЦ "Европарк", "остров" под эскалатором. Ул. П. Коммуны, 2-1, ТЦ "Маяк"
  • Режим работы: с 10.00 до 20.00
  • Телефон: +375(29) 533 22 74
  • ВКонтакте
  • Instagram

Подарочные сертификаты или комплект от магазина "Новый Образ"

https://www.instagram.com/new_obraz_slutsk/

Большой выбор женского белья в городе Слуцк.

6 Белорусских производителей : - Милавица и Ализе - Мисстайл - Сермия - Браво - Хелена - Тейли.

Широкий выбор качественного, фабричного белья на любые размеры! А так же халаты, сорочки, пеньюары, пижамы, эротическое белье. Слитные и раздельные купальники круглый год в ассортименте.

Подарочные сертификаты на любую сумму. Оплата: наличные, карта, карта "Халва", оплата на расчетный счет для юр.лиц.

Алиса Листапад

Редактор

Если вы ведёте Instagram и у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь:

Instagram: @alisa_listapad

Виктория Капская

Редактор

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь:

Instagram: @vika_kapskaya

Телефон: 8 033 318 99 30

Email: vika@kurjer.info

По вопросам сотрудничества с рекламным агентством Lampa:

Телефон: 8044 540 29 39, Email: alicelistapad