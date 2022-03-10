Как ходить на профессиональные фотосессии и не платить ни копейки. Личный опыт

За прошедшие два года я участвовала более чем в 20 фотосессиях, из которых около 15 было на условиях TFP. Для обычной девушки, которая не посещала модельные школы и не собирается строить карьеру в моделинге, это не так уж и мало – раз в месяц ходить на съёмки. Своим опытом примерки на себя роли TFP-модели я и хочу поделиться дальше.

TFP расшифровывается как Time For Print, а по-русски — «время за отпечатки». Отпечатки в данном случае подразумевают под собой фотографии, которые фотограф предоставляет модели за потраченное ею время. Таким образом, TFP — это взаимовыгодный обмен, в котором фотограф получает возможность пополнить портфолио, попрактиковаться, реализовать свои творческие идеи, а модель — обзавестись новыми фотографиями.

Пусть вас не смущает слово «модель», в данном контексте оно употребляется для обозначения роли, а не профессии. Поэтому может быть применимо к любому человеку, вставшему перед объективом фотоаппарата, независимо от навыков позирования и опыта.

Что полезно знать перед тем, как пойти на TFP-фотосессию:

1. Как бы ни хотелось, но в большинстве случаев съёмка бесплатная только условно. Да, вы не платите фотографу, но в большинстве случаев это не единственная необходимая трата.

Во-первых, при студийной съёмке оплата студии, вероятнее всего, ляжет на вас. В некоторых случаях можно договориться поделить сумму пополам, но тут всё зависит от условий, опыта и дипломатических способностей. Этой статьи расходов можно избежать: фотосессии бывают и на улице, и в домашних условиях, а у фотографов бывают свои студии.

Во-вторых, для достойного результата зачастую требуются услуги визажиста, стилиста, мастера по причёскам, прокат наряда. Я бы не советовала пренебрегать помощью профессионалов, это действительно поднимает уровень итоговых фотографий. Вы можете облегчить эту статью расходов, если найдёте специалиста, который также работает на условиях TFP, предоставив ему взамен свои фотографии для портфолио.

В-третьих, банальные прочие расходы на транспорт и покупку необходимого реквизита (цветов, кофе, помады и т.д.).

2. Ваши фотографии с TFP-фотосессии не будут вашей частной собственностью. Это ваше совместное с фотографом имущество. Будьте готовы, что они могут быть размещены в интернете. Ведь смысл такой фотосессии для фотографа в том, чтобы разместить результат у себя на сайте, на странице в соцсетях, а бывает, и на стоковых сервисах. Но в последнем случае вам предложат подписать релиз, представляющий собой соглашение об использовании фотографий.

3. Независимо от того, платите вы за съёмку или нет, к ней обязательно нужно готовиться, если вы хотите получить достойный результат. Ответственность в этом случае очень многое значит.

Сам процесс съёмки длится 1-1,5 часа, но ваши затраты времени гораздо больше. Как и фотографа, справедливо будет заметить. Макияж и укладка, к примеру, занимают около часа, а если это происходит не одновременно в четыре руки, время удваивается. Прибавьте к этому часы, потраченные на примерку одежды и изучение референсов (примеров для вдохновения), и вы увидите, что затраты времени на фотосессию часом в студии не ограничатся.

4. Имейте в виду, что довольно часто фотографы, предлагающие TFP, начинающие, они нарабатывают опыт и расширяют портфолио. Если вас это настораживает, изучайте имеющиеся у фотографов работы, чтобы не разочароваться в своих ожиданиях.

Если никакие из приведённых выше пунктов вас не останавливают, можно приступать к поискам предложений. Источники могут быть разными, приведу несколько вариантов:

Следите за профилями фотографов, работы которых вам нравятся, в социальных сетях. Они могут размещать у себя на странице объявления о поиске моделей.

Если у вас есть идея фотосессии и, что немаловажно, ресурсы для её воплощения, вы можете самостоятельно написать понравившемуся фотографу с предложением сотрудничества.

Поищите в интернете тематические сообщества, где фотографы, модели, визажисты и другие специалисты публикуют объявления с поисками друг друга.

В заключение добавлю ещё несколько советов по теме:

Изучите портфолио

Прежде чем откликаться на предложение и соглашаться на съёмку, обязательно зайдите на сайт или в профиль к фотографу и изучите его портфолио. То, что вы там увидите, то, скорее всего, и получите. Не стоит надеяться на то, что вам отдадут светлые «холодные» фото, если в портфолио вы видите тёмную бежевую обработку. Если же на странице вы ничего не нашли, не стесняйтесь спросить примеры работ.

Вырабатывайте насмотренность

Просматривайте снимки с профессиональных фотосессий. Например, добавив в закладки тематические сайты, подписавшись на страницы, группы, где публикуют такие новости. Так вы натренируете насмотренность и поймёте, какие стили съёмки, обработка и образы вам подходят.

Заранее оговаривайте условия сотрудничества

Заранее оговаривайте с фотографом условия сотрудничества: количество фотографий по итогу работы, в т.ч. в ретуши, кто отбирает удачные кадры, сроки, оплату сопутствующих расходов. Отдельно обсудите идею и настроение съёмки, образ: одежду, обувь, аксессуары, макияж, причёску. Если фотограф не уточняет детали фотосессии, спросите его сами, вдруг он рассчитывает на жанр ню, а вы представляете что-то своё.

Не пренебрегайте примеркой всех подходящих вещей перед фотосессией

Зачастую фотограф может попросить прислать фотографии вашего гардероба, чтобы вместе выбрать наиболее точно соответствующий стилю съёмки образ. Это идеальный вариант. Очень здорово помогает поймать образ и почувствовать себя увереннее, когда накануне съёмки вы примеряете то, в чём будете на фотосессии, и хорошенько крутитесь перед зеркалом, рассматриваете себя. Так вы поймёте, как вы будете выглядеть, когда будете позировать перед камерой, и какие позы, мимика лучше подойдут.

Остерегайтесь мошенников

Если вам пишет с предложением пофотографироваться человек, у которого нет никакого портфолио, примеров работ либо эти фотографии, как вам кажется, вы уже где-то видели, будьте осторожны. Вполне возможно, этот человек попросит вас сбросить несколько фото, чтобы оценить вашу фигуру и понять, подходите ли вы как модель. Думаю, не стоит объяснять, что делать так не надо. Если это начинающий фотограф, которому нечего показать как пример своей работы, такая разборчивость при выборе объекта съёмки подозрительна. Скорее всего, кого-то просто интересуют ваши фото, желательно интимные. Лучше быть к такому готовой и не терять бдительность.

Часть советов, которые я здесь описала, подходят не только для TFP-фотосессии, но и для любой другой. Какой именно, решать вам. Главное, решайтесь, ведь это действенный способ поднять себе самооценку и настроение, даже (особенно) если вы не нравитесь себе на фото, сделанных подругой или мужем на телефон. Дайте шанс профессионалу показать вам вас.