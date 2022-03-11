«Люди друг друга обвиняют: кого-то за бездействие, кого-то за поддержку». Случчанка о братских народах

В 2017 году я ездила в Берлин. Туда приглашали людей, которые имеют отношение к футболу и болельщикам. Вместе со мной ездили ребята из Беларуси, России и Украины. В общении между группами было сложно, потому что после 2014-го прошло всего три года и воспоминания о происходящем ещё были свежи. И, на мой взгляд, мы вели себя так же, как и страны на политической арене.

Украина и Россия постоянно спорили между собой, а Беларусь наблюдала и не встревала в разговор. Из России в основном доставалось одному активному парню. Ему прилетало за Донбасс, Крым и другое.

Он часто обозначал при всех: «То, что я живу в России, не означает, что я поддерживаю действующую власть». А в разговоре с белорусами он высказывался: «Почему столько агрессии в мой адрес? Как будто я аннексировал Крым, бомбил».

Cейчас происходит то же самое, только в интернете. Люди друг друга обвиняют: кого-то за бездействие, кого-то за поддержку. В итоге получается, что, как бы простые граждане ни относились к происходящему в Украине, их ассоциируют с властью.

И очень жаль, что между странами, про которых писали, пели, рассказывали, что они три сестры, сейчас происходит вот это вот всё.