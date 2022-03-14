«Ой, чего ты ноешь, есть те, кому похуже». Как стоит и не стоит поддерживать

Каждый из нас хоть раз говорил или слышал фразы: «Да не переживай ты», «Чего ты паришься?», «Господи, зачем переживать из-за этой ерунды» и так далее. И вроде похоже на поддержку, но что-то здесь не так. Приведу несколько неудачных примеров.

ПРИМЕР № 1. Как-то раз моя подруга переживала из-за проблем с молодым человеком, и я по привычке сказала: «Не переживай». И она такая: «Не переживать? Ну ладно. Да, действительно. Всё, не переживаю». Можно подумать, что взять и не переживать доступно по щелчку пальцев, но это не так.

ПРИМЕР № 2. Когда я разводилась, мне многие говорили: «Ой, радуйся, что у вас детей нет. Было бы тяжелее». И мне было неприятно, что обесценивают мои чувства. То есть для меня эта фраза звучала: «Ой, чего ты ноешь, есть те, кому похуже». И это было про обесценивание моих чувств.

ПРИМЕР № 3. Сейчас многие переживают из-за блокировки Instagram, и им прилетает что-то типа «Нашли из-за чего переживать. Из-за Instagram. Там люди гибнут и страдают, а ты из-за Instagram паришься».

Для многих Украина – это далеко и напрямую к ним никак не относится (но это не значит, что им всё равно и они не переживают), а вот Instagram – это близко, это ежедневная жизнь, бизнес, деньги.

Как можно поддержать в подобных случаях, не обесценивания чувства других людей? Как вариант – поддерживайте через вопросы.

Вопросы, которые можно задать:

1. Что именно произошло?

2. Что именно тебя в этом тревожит?

3. Что ты чувствуешь в данный момент?

4. Как ты думаешь, что или кто может тебе помочь в этой ситуации?

5. Как я могу помочь тебе? Что для тебя сделать?

6. Что ты можешь сделать для того, чтобы исправить ситуацию.

Есть ещё такие поддерживающие фразы, где мы не навязываем свою точку зрения, не принимаем чью-то точку зрения.

Например:

«Я понимаю твои чувства»

«Мне знакомы твои чувства»

«То, что ты чувствуешь в данной ситуации, – это нормально»

«Не обесценивай свои чувства»

«Не стыдись своих эмоций, чувств»

Дорогие читатели, старайтесь с уважением относиться к своим переживаниям и переживаниям других людей. Не обесценивайте свою и их трагедию, даже если вам кажется, что проблема появилась из-за пустяка. Нам сложно почувствовать, что кому-то хуже, когда у самих внутри полный раздрай. Не стыдитесь и не стесняйтесь своих эмоций, признавайте их и принимайте.