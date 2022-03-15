За неделю такой работы по 3-5 часов в день обещают 800 долларов. Какую работу предлагают белорусам в Telegram

С начала этой недели случчане и жители других белорусских городов получают предложения дополнительного заработка в Тelegram и других социальных сетях.

Мне тоже пришло подобное сообщение. И я, конечно же, попыталась узнать, что это за работа. Обычно девушкам пишут с предложениями работать в сетевом маркетинге, эскорте или вебкаме. Два года назад меня уже звали «танцовщицей» на Кипр, поэтому и в этот раз ожидала чего-то подобного.

Не угадала. Суть подработки — оставлять закладки с запрещёнными веществами. За неделю такой работы по 3-5 часов в день обещают 800 долларов. «Командировки» в другие города также оплачиваются.

Я просто отправила этот контакт в бан. Кажется, обычная ситуация, такими «заманчивыми предложениями» никого не удивишь, но вот что страшно — человек, который мне написал, не знал обо мне ничего. Ему не интересно, сколько мне лет, например.

Подростки и дети тоже сидят в мессенджерах и тоже получают такие сообщения. Школьники могут не до конца понимать, что им предлагают делать и что за такие действия грозит по закону, зато они прекрасно понимают, что 800 долларов — это много.

Если у вас есть ребёнок-подросток, поговорите с ним об этом. Даже если он у вас умный, не по годам взрослый и самостоятельный. Просто поговорите. Или скиньте ссылку на проект «Кур`ера» Ошибка 328.

И напоследок показываем вам самый правильный ответ на подобное предложение. Прислан читателем «Кур`ера»: