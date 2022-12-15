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Какой подарок вас ждёт под новогодней ёлкой? Пройдите нашу интерактивную игру и узнаете

Алиса Листапад
Алиса Листапад
Какой подарок вас ждёт под новогодней ёлкой? Пройдите нашу интерактивную игру и узнаете

Нажмите на один из понравившихся подарков и узнайте, какой подарок вам подойдёт

Нажмите на один из понравившихся подарков и узнайте, какой подарок вам подойдёт
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Подарок 1

Имбирные пряники от @pryanie_pryaniki Имбирный пряник — неизменный символ новогодних праздников! Аромат мёда, имбиря и корицы в сочетании с ярким красочным рисунком не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых! Такой пряник можно положить под ёлку, дополнить им любой новогодний подарок. К тому же набор пряников может стать полноценным подарком для коллег, друзей или родственников. Работаете с людьми? Подарите пряник с символом наступающего года и вашим логотипом на нём – поблагодарите за доверие! Телефон: (8044) 763 59 97 (Елена) Instagram: @pryanie_pryaniki Физ.лицо Катович Е.И. УНП КВ3593881

Имбирные пряники от @pryanie_pryaniki

Имбирный пряник — неизменный символ новогодних праздников! Аромат мёда, имбиря и корицы в сочетании с ярким красочным рисунком не оставит равнодушным ни детей,
ни взрослых!

Такой пряник можно положить под ёлку, дополнить им любой новогодний подарок.
К тому же набор пряников может стать полноценным подарком для коллег, друзей или родственников.

Работаете с людьми? Подарите пряник с символом наступающего года и вашим логотипом на нём – поблагодарите за доверие!

Физ.лицо Катович Е.И. УНП КВ3593881

Подарок 2

https://www.instagram.com/ekaterina.senchenia/

Косметический кабинет «Эстетика»

Косметический кабинет «Эстетика» предлагает подарочный сертификат на любую сумму или услугу.

Грамотный подбор процедур и домашнего ухода под ваш тип кожи и ваш запрос.

  • Уходовые процедуры с массажем и без
  • Чистки, пилинги
  • «Банкетные» процедуры
  • Профессиональный пирсинг
  • Прокол мочек ушей

Предварительная запись: (8 044) 728 97 23

Instagram: @ekaterina.senchenia

Физ. лицо Сенченя Е.В. УНП КА6778389

Подарок 3

Подарок 4

https://www.instagram.com/new_obraz_slutsk/

Магазин женского белья «Новый образ»

Приглашаем за подарочными сертификатами и подарками в магазин женского белья «Новый образ».

Оплатить сертификаты можно наличными, картой, картами рассрочек «Халва» и «Черепаха», оплата на расчётный счёт для юрлиц.

Сделайте приятное своим родным и близким, коллегам и сотрудникам на работе.

Шесть белорусских производителей, а также европейские и российские фабрики: Milavitsa и Alisee, Sermija, Misstyle, Helena, Madame comfort, Bravo, Teyli и др.

  • Ждём Вас по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 118.
  • Режим работы: пн-пт 10.00 – 18.00; сб-вс 10.00 – 16.00
  • Телефон: (8029) 610 26 74
  • Instagram: @new_obraz_slutsk

ИП Антип М.И. УНП 691 977 054

Подарок 5

https://www.instagram.com/etib_parfum_slutsk/

Парфюмерия от Etib Parfum

Etib Parfum — премиум-ароматы на основе натуральных компонентов middle-сегмента.

Женские, мужские, селективные ароматы представлены в удобных форматах: 30, 50 и 100 мл.

  • Адреса: ул. 14 Партизан, 15 (ТЦ «Европарк»), ул. П.Коммуны, 2-1 (ТЦ «Маяк»)
  • Режим работы: с 10.00 до 20.00 без выходных
  • Instagram: @etib_parfum_slutsk

ИП Белазорович Т.А. УНП 691977649

Подарок 6

Подарок 7

https://www.instagram.com/karpovich_kosmetolog/

Студия косметологии «Доктор Красоты»

Сертификат на косметическую процедуру на выбор.

  • Комплексная процедура по уходу за кожей с массажем
  • Чистки
  • Пилинги
  • Ламинирование ресниц
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Гагарина, 3А, каб. 110
  • Телефон: (8029) 752 44 82
  • Instagram:@karpovich_kosmetolog

Физ. лицо Карпович А. Н.  КВ2452660

Подарок 8

https://www.instagram.com/chocohappy_slutsk/

Шоколадные конфеты от @chocohappy_slutsk

Корпусные шоколадные конфеты с разнообразными начинками: алкогольная «Винная»; алкогольная «Вишня в коньяке»; карамель мягкая классическая и солёная.

Ганаш: из тёмного шоколада кофе-коньяк; из молочного шоколада с орехами; из белого шоколада, ароматизированный листиками мяты; из белого шоколада с фруктовыми и ягодными вкусами.

Трюфели: из молочного, тёмного, белого шоколада с добавлением орешков, ароматизированный цитрусовыми, кофе, мятой. Классический трюфель, глазированный тонким хрустящим слоем шоколада и обвалянный в молотых орешках,  вафельной крошке, кокосовой стружке.

Тематические наборы из шоколада, новогодние шары с предсказаниями, шоколадные шары с какао для детей и многое другое.

Качественный бельгийский шоколад фирмы Barry Callebaut. Индивидуальный подход к каждому заказу.

Физ. лицо Кунцевич Л. В. УНП КА 9190975

Подарок 9

Подарок 10

Подарок 11

Имбирные пряники от @pryanie_pryaniki

Имбирный пряник — неизменный символ новогодних праздников! Аромат мёда, имбиря и корицы в сочетании с ярким красочным рисунком не оставит равнодушным ни детей,
ни взрослых!

Такой пряник можно положить под ёлку, дополнить им любой новогодний подарок.
К тому же набор пряников может стать полноценным подарком для коллег, друзей или родственников.

Работаете с людьми? Подарите пряник с символом наступающего года и вашим логотипом на нём – поблагодарите за доверие!

Физ.лицо Катович Е.И. УНП КВ3593881

Студия косметологии «Доктор Красоты»

Сертификат на косметическую процедуру на выбор.

  • Комплексная процедура по уходу за кожей с массажем
  • Чистки
  • Пилинги
  • Ламинирование ресниц
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Гагарина, 3А, каб. 110
  • Телефон: (8029) 752 44 82
  • Instagram:@karpovich_kosmetolog

Физ. лицо Карпович А. Н.  КВ2452660

Парфюмерия от Etib Parfum

Etib Parfum — премиум-ароматы на основе натуральных компонентов middle-сегмента.

Женские, мужские, селективные ароматы представлены в удобных форматах: 30, 50 и 100 мл.

  • Адреса: ул. 14 Партизан, 15 (ТЦ «Европарк»), ул. П.Коммуны, 2-1 (ТЦ «Маяк»)
  • Режим работы: с 10.00 до 20.00 без выходных
  • Instagram: @etib_parfum_slutsk

ИП Белазорович Т.А. УНП 691977649

Магазин женского белья «Новый образ»

Приглашаем за подарочными сертификатами и подарками в магазин женского белья «Новый образ».

Оплатить сертификаты можно наличными, картой, картами рассрочек «Халва» и «Черепаха», оплата на расчётный счёт для юрлиц.

Сделайте приятное своим родным и близким, коллегам и сотрудникам на работе.

Шесть белорусских производителей, а также европейские и российские фабрики: Milavitsa и Alisee, Sermija, Misstyle, Helena, Madame comfort, Bravo, Teyli и др.

  • Ждём Вас по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 118.
  • Режим работы: пн-пт 10.00 – 18.00; сб-вс 10.00 – 16.00
  • Телефон: (8029) 610 26 74
  • Instagram: @new_obraz_slutsk

ИП Антип М.И. УНП 691 977 054

Косметический кабинет «Эстетика»

 

Косметический кабинет «Эстетика» предлагает подарочный сертификат на любую сумму или услугу.

Грамотный подбор процедур и домашнего ухода под ваш тип кожи и ваш запрос.

  • Уходовые процедуры с массажем и без
  • Чистки, пилинги
  • «Банкетные» процедуры
  • Профессиональный пирсинг
  • Прокол мочек ушей

Предварительная запись: (8 044) 728 97 23

Instagram: @ekaterina.senchenia

Физ. лицо Сенченя Е.В. УНП КА6778389

Шоколадные конфеты от @chocohappy_slutsk

Корпусные шоколадные конфеты с разнообразными начинками: алкогольная «Винная»; алкогольная «Вишня в коньяке»; карамель мягкая классическая и солёная.

Ганаш: из тёмного шоколада кофе-коньяк; из молочного шоколада с орехами; из белого шоколада, ароматизированный листиками мяты; из белого шоколада с фруктовыми и ягодными вкусами.

Трюфели: из молочного, тёмного, белого шоколада с добавлением орешков, ароматизированный цитрусовыми, кофе, мятой. Классический трюфель, глазированный тонким хрустящим слоем шоколада и обвалянный в молотых орешках,  вафельной крошке, кокосовой стружке.

Тематические наборы из шоколада, новогодние шары с предсказаниями, шоколадные шары с какао для детей и многое другое.

Качественный бельгийский шоколад фирмы Barry Callebaut. Индивидуальный подход к каждому заказу.

Физ. лицо Кунцевич Л. В. УНП КА 9190975

Алиса Листапад

Редактор

Если вы ведёте Instagram и у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь:

Телефон: 8044 540 29 39, Email: alicelistapad

Instagram: @alisa_listapad

Виктория Капская

Редактор

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь:

Instagram: @vika_kapskaya

Телефон: 8 033 318 99 30

Email: vika@kurjer.info

Парикмахерская «Город Красоты»

Услуги:

  • Стрижки
  • Окрашивания волос, окрашивания корней
  • Тонирование волос
  • Мелирование волос, прикорневое мелирование волос
  • Колорирование
  • Airouch
  • Балаяж
  • Шатуш
  • Биозавивка волос, прикорневая биозавивка волос
  • Химическая завивка волос, прикорневая химическая завивка волос
  • Экранирование волос
  • Вечерние прически
  • Причёски с элементами плетения
  • Укладки волос

Контаткы:

  • Адрес: г. Слуцк, ул. Копыльская, 12
  • Телефоны: (8029) 152 65 85, +375 (17) 952 15 55

Соцсети:

 

Парикмахерская "У Ксюши"

Услуги:

  • стрижки женские, мужские и детские;
  •  различные прически и укладки;
  • окраски волос разной сложности;
  •  химические завивки;
  • макияжи

Контакты:

Косметический кабинет "Эстетика"

  Грамотный подбор процедур и домашнего ухода под Ваш тип кожи и Ваш запрос.

Услуги:

  • Уход за лицом, процедуры "на выход";
  • чистки, пилинги, фракционная мезотерапия;
  • массаж лица, шеи и зоны декольте: классический и авторские методики;
  • профессиональный пирсинг, прокол мочек ушей.

Предварительная запись: (8044) 728 97 23 (Viber, WathsApp, Telegram).

Инстаграм: @ekaterina.senchenia

Косметический кабинет "Эстетика" находится по адресу: М. Богдановича 38, 2 этаж. Возле Евроопта двухэтажное здание, на первом этаже ветклиника и Белбланквыд.

Салон Красоты

Женский зал:

Химическая завивка(любой сложности),стрижка, окрашивание, причёски

Татьяна (8029) 116 00 17

Instagram:@katok.tatyana

Сложное окрашивание, наращивание волос(ленточное, капсульное), стрижки

Татьяна (8029) 355 74 12

Instagram:@tanya.esman

Маникюр/педикюр:

Елена (8029) 364 33 93

 Наращивание ресниц, оформление бровей

Алёна (8029) 306 11 19

Instagram:@lashslutsk

Мужской зал:

Алексей (8029) 688 04 28

Instagram:@barbershop__ak

Контакты:

Адрес: М. Богдановича, 5

 

Студия красоты «Малина»

Студия красоты «Малина» успешно работает уже более 4 лет.
Все мастера высшей категории и с большим стажем работы.

Услуги:

  • Маникюр
  • Педикюр
  • Наращивание ногтей
  • Парикмахерское искусство
  • Услуги бровиста
  • Обучающие курсы по маникюру

Контакты:

  • Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 177, Дом быта (отдельный вход со стороны «Бистро»)
  • Телефон: (8044) 78 06 006, (801795) 4 75 20
  • Инстаграм: @malina_slutsk

Кабинет парикмахерских услуг

 

Услуги:

  • Окрашиванию волос
  • Стрижки
  • Укладки
  • Вечерние причёски
  • Макияж

Контакты:

Студия красоты "Зефир"

Услуги:

  •  Парикмахерского зала: мужские, женские, детские стрижки, био-завивка, окрашивания волос.
  • Мастера ногтевого сервиса: м/ж маникюр, педикюр, покрытие гель-лаком.
  • Бровиста: коррекция и окрашивание бровей краской.

В  студии имеются сертификаты, которые вы можете купить, как подарок, на любую сумму и услугу.

Контакты:

  • Адрес: Молодёжная, 5
  • Телефон: МТС +375(33) 38-49-000; A-1 +375(29) 38-49-000; 4-32-32
  • Instagram: zefir_studio.slutsk
  • ВКонтакте: zefir_slutsk

Мастер с выездом на дом

Услуги:

  • Коррекция и окрашивание бровей краской или хной
  • Ламинирование бровей
  • Окрашивание ресниц
  • Ламинирование ресниц
  • Наращивание ресниц
  • Макияж на любое торжество и фотосессии

Контакты:

  • Адрес: ул. М. Богдановича, 31
  • Телефон: (8029) 972 34 73, (8029) 773 65 29
  • Инстаграм: @katena_david
  • ВКонтакте: Екатерина Гуринович

Перманентный макияж от призёра и судьи чемпионатов

  • Брови, веки, губы.
  • Натуральный эффект без намёка на татуаж
  • Курсы перманентного макияжа

Контакты:

  • Адрес: Ленина, 177
  • Телефон: (8044) 796 46 79 (Ирина)
  • Instagram: @permanent.slutsk 

Парикмахерская

Мужской и женский зал

Услуги:

  • Стрижки
  • Укладки
  • Причёски
  • Окрашивание

Контакты:

  • Адрес: М. Богдановича, 38
  • Телефон: (8033) 637 56 60, (8029) 980 04 15

 

Маникюрный кабинет ЛеДи

Услуги:

  • Мникюр, педикюр
  • Наращивание, укрепление ногтей
  • Покрытие гель лак
  • Депиляция, шугаринг

 

Контакты:

  • Адрес: Молодёжная, 8
  • Телефон: (8044) 730 20 73, (8029) 730 40 73.
  • Инстаграм @ledynails.slutsk 