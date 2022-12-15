Какой подарок вас ждёт под новогодней ёлкой? Пройдите нашу интерактивную игру и узнаете

Нажмите на один из понравившихся подарков и узнайте, какой подарок вам подойдёт
Подарок 1
Имбирные пряники от @pryanie_pryaniki
Имбирный пряник — неизменный символ новогодних праздников! Аромат мёда, имбиря и корицы в сочетании с ярким красочным рисунком не оставит равнодушным ни детей,
ни взрослых!
Такой пряник можно положить под ёлку, дополнить им любой новогодний подарок.
К тому же набор пряников может стать полноценным подарком для коллег, друзей или родственников.
Работаете с людьми? Подарите пряник с символом наступающего года и вашим логотипом на нём – поблагодарите за доверие!
- Телефон: (8044) 763 59 97 (Елена)
- Instagram: @pryanie_pryaniki
Физ.лицо Катович Е.И. УНП КВ3593881
Подарок 2
Косметический кабинет «Эстетика»
Косметический кабинет «Эстетика» предлагает подарочный сертификат на любую сумму или услугу.
Грамотный подбор процедур и домашнего ухода под ваш тип кожи и ваш запрос.
- Уходовые процедуры с массажем и без
- Чистки, пилинги
- «Банкетные» процедуры
- Профессиональный пирсинг
- Прокол мочек ушей
Предварительная запись: (8 044) 728 97 23
Instagram: @ekaterina.senchenia
Физ. лицо Сенченя Е.В. УНП КА6778389
Подарок 3
Подарок 4
Магазин женского белья «Новый образ»
Приглашаем за подарочными сертификатами и подарками в магазин женского белья «Новый образ».
Оплатить сертификаты можно наличными, картой, картами рассрочек «Халва» и «Черепаха», оплата на расчётный счёт для юрлиц.
Сделайте приятное своим родным и близким, коллегам и сотрудникам на работе.
Шесть белорусских производителей, а также европейские и российские фабрики: Milavitsa и Alisee, Sermija, Misstyle, Helena, Madame comfort, Bravo, Teyli и др.
- Ждём Вас по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 118.
- Режим работы: пн-пт 10.00 – 18.00; сб-вс 10.00 – 16.00
- Телефон: (8029) 610 26 74
- Instagram: @new_obraz_slutsk
ИП Антип М.И. УНП 691 977 054
Подарок 5
Парфюмерия от Etib Parfum
Etib Parfum — премиум-ароматы на основе натуральных компонентов middle-сегмента.
Женские, мужские, селективные ароматы представлены в удобных форматах: 30, 50 и 100 мл.
- Адреса: ул. 14 Партизан, 15 (ТЦ «Европарк»), ул. П.Коммуны, 2-1 (ТЦ «Маяк»)
- Режим работы: с 10.00 до 20.00 без выходных
- Instagram: @etib_parfum_slutsk
ИП Белазорович Т.А. УНП 691977649
Подарок 6
Подарок 7
Студия косметологии «Доктор Красоты»
Сертификат на косметическую процедуру на выбор.
- Комплексная процедура по уходу за кожей с массажем
- Чистки
- Пилинги
- Ламинирование ресниц
- Адрес: г. Слуцк, ул. Гагарина, 3А, каб. 110
- Телефон: (8029) 752 44 82
- Instagram:@karpovich_kosmetolog
Физ. лицо Карпович А. Н. КВ2452660
Подарок 8
Шоколадные конфеты от @chocohappy_slutsk
Корпусные шоколадные конфеты с разнообразными начинками: алкогольная «Винная»; алкогольная «Вишня в коньяке»; карамель мягкая классическая и солёная.
Ганаш: из тёмного шоколада кофе-коньяк; из молочного шоколада с орехами; из белого шоколада, ароматизированный листиками мяты; из белого шоколада с фруктовыми и ягодными вкусами.
Трюфели: из молочного, тёмного, белого шоколада с добавлением орешков, ароматизированный цитрусовыми, кофе, мятой. Классический трюфель, глазированный тонким хрустящим слоем шоколада и обвалянный в молотых орешках, вафельной крошке, кокосовой стружке.
Тематические наборы из шоколада, новогодние шары с предсказаниями, шоколадные шары с какао для детей и многое другое.
Качественный бельгийский шоколад фирмы Barry Callebaut. Индивидуальный подход к каждому заказу.
- Viber, WhatsApp: (8029) 757 94 13
- Instagram: @chocohappy_slutsk
Физ. лицо Кунцевич Л. В. УНП КА 9190975
Подарок 9
Подарок 10
Подарок 11
Имбирные пряники от @pryanie_pryaniki
Имбирный пряник — неизменный символ новогодних праздников! Аромат мёда, имбиря и корицы в сочетании с ярким красочным рисунком не оставит равнодушным ни детей,
ни взрослых!
Такой пряник можно положить под ёлку, дополнить им любой новогодний подарок.
К тому же набор пряников может стать полноценным подарком для коллег, друзей или родственников.
Работаете с людьми? Подарите пряник с символом наступающего года и вашим логотипом на нём – поблагодарите за доверие!
- Телефон: (8044) 763 59 97 (Елена)
- Instagram: @pryanie_pryaniki
Физ.лицо Катович Е.И. УНП КВ3593881
Студия косметологии «Доктор Красоты»
Сертификат на косметическую процедуру на выбор.
- Комплексная процедура по уходу за кожей с массажем
- Чистки
- Пилинги
- Ламинирование ресниц
- Адрес: г. Слуцк, ул. Гагарина, 3А, каб. 110
- Телефон: (8029) 752 44 82
- Instagram:@karpovich_kosmetolog
Физ. лицо Карпович А. Н. КВ2452660
Парфюмерия от Etib Parfum
Etib Parfum — премиум-ароматы на основе натуральных компонентов middle-сегмента.
Женские, мужские, селективные ароматы представлены в удобных форматах: 30, 50 и 100 мл.
- Адреса: ул. 14 Партизан, 15 (ТЦ «Европарк»), ул. П.Коммуны, 2-1 (ТЦ «Маяк»)
- Режим работы: с 10.00 до 20.00 без выходных
- Instagram: @etib_parfum_slutsk
ИП Белазорович Т.А. УНП 691977649
Магазин женского белья «Новый образ»
Приглашаем за подарочными сертификатами и подарками в магазин женского белья «Новый образ».
Оплатить сертификаты можно наличными, картой, картами рассрочек «Халва» и «Черепаха», оплата на расчётный счёт для юрлиц.
Сделайте приятное своим родным и близким, коллегам и сотрудникам на работе.
Шесть белорусских производителей, а также европейские и российские фабрики: Milavitsa и Alisee, Sermija, Misstyle, Helena, Madame comfort, Bravo, Teyli и др.
- Ждём Вас по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 118.
- Режим работы: пн-пт 10.00 – 18.00; сб-вс 10.00 – 16.00
- Телефон: (8029) 610 26 74
- Instagram: @new_obraz_slutsk
ИП Антип М.И. УНП 691 977 054
Косметический кабинет «Эстетика»
Косметический кабинет «Эстетика» предлагает подарочный сертификат на любую сумму или услугу.
Грамотный подбор процедур и домашнего ухода под ваш тип кожи и ваш запрос.
- Уходовые процедуры с массажем и без
- Чистки, пилинги
- «Банкетные» процедуры
- Профессиональный пирсинг
- Прокол мочек ушей
Предварительная запись: (8 044) 728 97 23
Instagram: @ekaterina.senchenia
Физ. лицо Сенченя Е.В. УНП КА6778389
Шоколадные конфеты от @chocohappy_slutsk
Корпусные шоколадные конфеты с разнообразными начинками: алкогольная «Винная»; алкогольная «Вишня в коньяке»; карамель мягкая классическая и солёная.
Ганаш: из тёмного шоколада кофе-коньяк; из молочного шоколада с орехами; из белого шоколада, ароматизированный листиками мяты; из белого шоколада с фруктовыми и ягодными вкусами.
Трюфели: из молочного, тёмного, белого шоколада с добавлением орешков, ароматизированный цитрусовыми, кофе, мятой. Классический трюфель, глазированный тонким хрустящим слоем шоколада и обвалянный в молотых орешках, вафельной крошке, кокосовой стружке.
Тематические наборы из шоколада, новогодние шары с предсказаниями, шоколадные шары с какао для детей и многое другое.
Качественный бельгийский шоколад фирмы Barry Callebaut. Индивидуальный подход к каждому заказу.
- Viber, WhatsApp: (8029) 757 94 13
- Instagram: @chocohappy_slutsk
Физ. лицо Кунцевич Л. В. УНП КА 9190975