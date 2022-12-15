Какой подарок вас ждёт под новогодней ёлкой? Пройдите нашу интерактивную игру и узнаете

Имбирные пряники от @pryanie_pryaniki

Имбирный пряник — неизменный символ новогодних праздников! Аромат мёда, имбиря и корицы в сочетании с ярким красочным рисунком не оставит равнодушным ни детей,

ни взрослых!

Такой пряник можно положить под ёлку, дополнить им любой новогодний подарок.

К тому же набор пряников может стать полноценным подарком для коллег, друзей или родственников.

Работаете с людьми? Подарите пряник с символом наступающего года и вашим логотипом на нём – поблагодарите за доверие!

Телефон: (8044) 763 59 97 (Елена)

Instagram: @pryanie_pryaniki

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