За несколько последних лет бьюти сфера в Слуцке значительно расширилась. Открылись новые парикмахерские, салоны красоты, кабинеты депиляции, маникюрные кабинеты.

Для наших читателей мы подготовили Beauty карту Слуцка, на которой собрали информацию о сфере красоты нашего города.

Бьюти Слуцк

Бьюти Слуцк
Магазин профессиональной косметики для волос "БЬЮТИ" Шоколадные розы от @chocoroses Товары для красоты от Магазина "Черри" Поход к косметологу "Доктор красоты" Парфюм от Etib Parfum Подарочные сертификаты или комплект от магазина "Новый Образ" Молодёжная, 8 М. Богдановича, 38 Ленина, 177 М. Богдановича, 31 Молодёжная, 5 М. Богдановича, 5 М. Богдановича, 3-213 Ленина, 177 М. Богдановича, 38, 2 этаж Ленина 172/1 Копыльская, 12 Социалистическая, 133 (здание Волатавто)

Магазин профессиональной косметики для волос "БЬЮТИ"

Серия для поврежденных и склонных к ломкости волос KAYPRO BOTU-CURE с растительными пептидами восстанавливает и питает волосы, возвращая им силу и блеск. Комплекс восстанавливает даже самые поврежденные волосы, придает им гладкость и шелковистость без утяжеления и эффекта склеивания. Адрес: ул. Ленина, 191 Тел: +375(29)940 10 58

Серия для поврежденных и склонных к ломкости волос KAYPRO BOTU-CURE с растительными пептидами восстанавливает и питает волосы, возвращая им силу и блеск. Комплекс восстанавливает даже самые поврежденные волосы, придает им гладкость и шелковистость без утяжеления и эффекта склеивания.

  • Адрес: ул. Ленина, 191
  • Тел: +375(29)940 10 58
  • Instagram

Шоколадные розы от @chocoroses

Шоколадные розы от @chocoroses

В хмурые и серые дни так тяжело развеять тяжелые тучи над головами важных и дорогих для нас людей, но букет шоколадных роз поможет пропустить сквозь них лучик радости и улыбку, которые так особенно необходимы во всемирный женский день 8 марта! Работаем по предзаказу.

Бесплатная доставка Слуцк 🚚 Корпоративные заказы школы/детские садики/ организации 🍫

Товары для красоты от Магазина "Черри"

https://instagram.com/slutsk_cherry

- ВСЕ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕ, РЕСНИЦ
- НАБОРЫ ДЛЯ БРОВЕЙ, ДЕПИЛЯЦИИ
- Бижутерия LUX-класса ( мед. сплав)

Бесплатная доставка по городу

  • Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 128, магазин "Черри"
  • Телефон: +375(33)600 04 80
  • Instagram

НОВИНКИ: Thuya | Refectocil | CC Brow | Nikk Mole | SHIK | RClér Lab | Sexy Brow Henna | BrowXenna | CC Brow | Ekko Beauty

Поход к косметологу "Доктор красоты"

https://www.instagram.com/karpovich_kosmetolog/

Чего хочет женщина? Ощущения спокойствия, красоту и молодость.

Самая приятная уходовая процедура с массажем лица творит чудеса - успокаивает, поднимает настроение, оказывает омолаживающее действие.

При покупке сертификата от 3-я процедур 15% скидка, от 5-ой - 20%, 10-я процедура - 25% скидка.

Парфюм от Etib Parfum

https://www.instagram.com/etib_parfum_slutsk/

Etib Parfum - премиум-ароматы на основе натуральных компонентов middle-сегмента. Женские, мужские и селективные ароматы представлены в в удобных форматах: 15 мл, 30 мл, 50 мл и 100 мл.

  • Адрес: ул. 14 Партизан, 15, ТЦ "Европарк", "остров" под эскалатором. Ул. П. Коммуны, 2-1, ТЦ "Маяк"
  • Режим работы: с 10.00 до 20.00
  • Телефон: +375(29) 533 22 74
  • ВКонтакте
  • Instagram

Подарочные сертификаты или комплект от магазина "Новый Образ"

https://www.instagram.com/new_obraz_slutsk/

Большой выбор женского белья в городе Слуцк.

6 Белорусских производителей : - Милавица и Ализе - Мисстайл - Сермия - Браво - Хелена - Тейли.

Широкий выбор качественного, фабричного белья на любые размеры! А так же халаты, сорочки, пеньюары, пижамы, эротическое белье. Слитные и раздельные купальники круглый год в ассортименте.

Подарочные сертификаты на любую сумму. Оплата: наличные, карта, карта "Халва", оплата на расчетный счет для юр.лиц.

Молодёжная, 8

Маникюрный кабинет ЛеДи

Услуги:

  • Мникюр, педикюр
  • Наращивание, укрепление ногтей
  • Покрытие гель лак
  • Депиляция, шугаринг

Контакты:

  • Адрес: Молодёжная, 8
  • Телефон: (8044) 730 20 73, (8029) 730 40 73.
  • Инстаграм @ledynails.slutsk 

М. Богдановича, 38

Парикмахерская

Мужской и женский зал

Услуги:

  • Стрижки
  • Укладки
  • Причёски
  • Окрашивание

Контакты:

  • Адрес: М. Богдановича, 38
  • Телефон: (8033) 637 56 60, (8029) 980 04 15

Ленина, 177

Перманентный макияж от призёра и судьи чемпионатов

  • Брови, веки, губы.
  • Натуральный эффект без намёка на татуаж
  • Курсы перманентного макияжа

Контакты:

  • Адрес: Ленина, 177
  • Телефон: (8044) 796 46 79 (Ирина)
  • Instagram: @permanent.slutsk 

М. Богдановича, 31

Мастер с выездом на дом

Услуги:

  • Коррекция и окрашивание бровей краской или хной
  • Ламинирование бровей
  • Окрашивание ресниц
  • Ламинирование ресниц
  • Наращивание ресниц
  • Макияж на любое торжество и фотосессии

Контакты:

  • Адрес: ул. М. Богдановича, 31
  • Телефон: (8029) 972 34 73, (8029) 773 65 29
  • Инстаграм: @katena_david
  • ВКонтакте: Екатерина Гуринович

Молодёжная, 5

Мы работаем: Пн-пт: 10:00-18:00 Сб: 09:00-15:00 Вс: выходной

Студия красоты "Зефир"

Услуги:

  •  Парикмахерского зала: мужские, женские, детские стрижки, био-завивка, окрашивания волос.
  • Мастера ногтевого сервиса: м/ж маникюр, педикюр, покрытие гель-лаком.
  • Бровиста: коррекция и окрашивание бровей краской.

В  студии имеются сертификаты, которые вы можете купить, как подарок, на любую сумму и услугу.

Контакты:

  • Адрес: Молодёжная, 5

  • Телефон: 📞МТС +375(33) 38-49-000; 📞A-1 +375(29) 38-49-000; 4-32-32

  • Instagram: zefir_studio.slutsk

  • ВКонтакте: zefir_slutsk

М. Богдановича, 5

Салон Красоты

Женский зал:

Химическая завивка(любой сложности),стрижка, окрашивание, причёски

Татьяна (8029) 116 00 17

Instagram:@katok.tatyana

Сложное окрашивание, наращивание волос(ленточное, капсульное), стрижки

Татьяна (8029) 355 74 12

Instagram:@tanya.esman

Маникюр/педикюр:

Елена (8029) 364 33 93

 Наращивание ресниц, оформление бровей

Алёна (8029) 306 11 19

Instagram:@lashslutsk

Мужской зал:

Алексей (8029) 688 04 28

Instagram:@barbershop__ak

Контакты:

Адрес: М. Богдановича, 5

М. Богдановича, 3-213

Кабинет парикмахерских услуг

Услуги:

  • Окрашиванию волос
  • Стрижки
  • Укладки
  • Вечерние причёски
  • Макияж

Контакты:

Ленина, 177

Студия красоты «Малина»

Студия красоты «Малина» успешно работает уже более 4 лет.
Все мастера высшей категории и с большим стажем работы.

Услуги:

  • Маникюр
  • Педикюр
  • Наращивание ногтей
  • Парикмахерское искусство
  • Услуги бровиста
  • Обучающие курсы по маникюру 

Контакты:

  • Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 177, Дом быта (отдельный вход со стороны «Бистро»)
  • Телефон: (8044) 78 06 006, (801795) 4 75 20
  • Инстаграм: @malina_slutsk


М. Богдановича, 38, 2 этаж

Косметический кабинет "Эстетика"🌺

  Грамотный подбор процедур и домашнего ухода под Ваш тип кожи и Ваш запрос.

⠀Услуги:

  • Уход за лицом, процедуры "на выход";
  • чистки, пилинги, фракционная мезотерапия;
  • массаж лица, шеи и зоны декольте: классический и авторские методики;
  • профессиональный пирсинг, прокол мочек ушей.

Предварительная запись: (8044) 728 97 23 (Viber, WathsApp, Telegram).

Инстаграм: @ekaterina.senchenia

Косметический кабинет "Эстетика" находится по адресу: М. Богдановича 38, 2 этаж. Возле Евроопта двухэтажное здание, на первом этаже ветклиника и Белбланквыд.


Ленина 172/1

Парикмахерская "У Ксюши"

Услуги:

  • стрижки женские, мужские и детские;
  •  различные прически и укладки;
  • окраски волос разной сложности;
  •  химические завивки;
  • макияжи

Контакты:

Копыльская, 12

Парикмахерская «Город Красоты»

Услуги:

  • Стрижки
  • Окрашивания волос, окрашивания корней
  • Тонирование волос
  • Мелирование волос, прикорневое мелирование волос
  • Колорирование
  • Airouch
  • Балаяж
  • Шатуш
  • Биозавивка волос, прикорневая биозавивка волос
  • Химическая завивка волос, прикорневая химическая завивка волос
  • Экранирование волос
  • Вечерние прически
  • Причёски с элементами плетения
  • Укладки волос

Контаткы:

  • Адрес: г. Слуцк, ул. Копыльская, 12
  • Телефоны: (8029) 152 65 85, +375 (17) 952 15 55

Соцсети:

Социалистическая, 133 (здание Волатавто)

S.tan_nails

Услуги:

  • депиляция восковая(бикини, ноги, подмышки, лицо)
  • маникюр: комбинированный, аппаратный, классический
  • покрытие гель-лаком
  • наращивание ногтей любой сложности (акрил, гель, полигель)
  • педикюр комбинированный

Контакты:

  • Адрес: Социалистическая, 133 (здание Волатавто), вход с торца
  • Телефон: (8044) 50 50 744
  • Instagram: @S.tan_nails
  • ВКонтакте: s.tan_nails

Маникюрный кабинет "ЛеДи"  


Контакты: Адрес: Молодёжная, 8
Телефон: (8044) 730 20 73,
(8029) 730 40 73.

@ledynails.slutsk

Студия красоты "Зефир"  


Контакты:
Адрес: Молодёжная, 5
Телефон: +375(33) 38-49-000 (МТС );
+375(29) 38-49-000 (A-1);
4-32-32
ВКонтакте: zefir_slutsk

@zefir_studio.slutsk

Мастер с выездом на дом  


Контакты: Адрес: ул. М. Богдановича, 31
Телефон: (8029) 972 34 73,
(8029) 773 65 29.
ВКонтакте: Екатерина Гуринович

@katena_david

Студия красоты «Малина»  


Контакты: Адрес: ул. Ленина, 177, Дом быта (отдельный вход со стороны «Бистро»)
Телефон:(8044) 78 06 006,
(801795) 4 75 20

@malina_slutsk

Перманентный макияж  

Контакты:
Адрес: Ленина, 177 Телефон: (8044) 796 46 79 (Ирина)

@permanent.slutsk

S.tan_nails  


Контакты:
Адрес: Социалистическая, 133 (здание Волатавто), вход с торца
Телефон: (8044) 50 50 744
ВКонтакте: s.tan_nails

@S.tan_nails

Парикмахерская  


Контакты:
Адрес: М. Богдановича, 38
Телефон: (8033) 637 56 60, 
(8029) 980 04 15

Салон Красоты  


Контакты:
Адрес: М. Богдановича, 5
Женский зал
Татьяна (8029) 116 00 17
Татьяна (8029) 355 74 12
Елена (8029) 364 33 93
Алёна (8029) 306 11 19
Мужской зал:
Алексей (8029) 688 04 28

Кабинет парикмахерских услуг 

Контакты:
Адрес: М. Богдановича 3-213
Телефон: (8029) 315 62 05

@kuranovai_hairstylist

Косметический кабинет "Эстетика"🌺  


Контакты:
Адрес: М. Богдановича, 38, 2 этаж.
Телефон:(8044) 728 97 23 (Viber, WathsApp, Telegram).

@ekaterina.senchenia

Парикмахерская "У Ксюши"  


Контакты:
Адрес: Ленина,172/1
Телефон: (8029) 668 28 42 (А1)

@stylist_slutsk

Парикмахерская «Город Красоты»  


Контакты:
Адрес: Копыльская, 12
Телефон: ((8029) 152 65 85,
+375 (17) 952 15 55

@gorodkrasotyby

Алиса Листапад

Редактор

Если вы ведёте Instagram и у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь:

Телефон: 8044 540 29 39, Email: alicelistapad

Instagram: @alisa_listapad

Виктория Капская

Редактор

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь:

Instagram: @vika_kapskaya

Телефон: 8 033 318 99 30

Email: vika@kurjer.info

Парикмахерская «Город Красоты»

Услуги:

  • Стрижки
  • Окрашивания волос, окрашивания корней
  • Тонирование волос
  • Мелирование волос, прикорневое мелирование волос
  • Колорирование
  • Airouch
  • Балаяж
  • Шатуш
  • Биозавивка волос, прикорневая биозавивка волос
  • Химическая завивка волос, прикорневая химическая завивка волос
  • Экранирование волос
  • Вечерние прически
  • Причёски с элементами плетения
  • Укладки волос

Контаткы:

  • Адрес: г. Слуцк, ул. Копыльская, 12
  • Телефоны: (8029) 152 65 85, +375 (17) 952 15 55

Соцсети:

 

Парикмахерская "У Ксюши"

Услуги:

  • стрижки женские, мужские и детские;
  •  различные прически и укладки;
  • окраски волос разной сложности;
  •  химические завивки;
  • макияжи

Контакты:

Косметический кабинет "Эстетика"

  Грамотный подбор процедур и домашнего ухода под Ваш тип кожи и Ваш запрос.

Услуги:

  • Уход за лицом, процедуры "на выход";
  • чистки, пилинги, фракционная мезотерапия;
  • массаж лица, шеи и зоны декольте: классический и авторские методики;
  • профессиональный пирсинг, прокол мочек ушей.

Предварительная запись: (8044) 728 97 23 (Viber, WathsApp, Telegram).

Инстаграм: @ekaterina.senchenia

Косметический кабинет "Эстетика" находится по адресу: М. Богдановича 38, 2 этаж. Возле Евроопта двухэтажное здание, на первом этаже ветклиника и Белбланквыд.

Салон Красоты

Женский зал:

Химическая завивка(любой сложности),стрижка, окрашивание, причёски

Татьяна (8029) 116 00 17

Instagram:@katok.tatyana

Сложное окрашивание, наращивание волос(ленточное, капсульное), стрижки

Татьяна (8029) 355 74 12

Instagram:@tanya.esman

Маникюр/педикюр:

Елена (8029) 364 33 93

 Наращивание ресниц, оформление бровей

Алёна (8029) 306 11 19

Instagram:@lashslutsk

Мужской зал:

Алексей (8029) 688 04 28

Instagram:@barbershop__ak

Контакты:

Адрес: М. Богдановича, 5

 

Студия красоты «Малина»

Студия красоты «Малина» успешно работает уже более 4 лет.
Все мастера высшей категории и с большим стажем работы.

Услуги:

  • Маникюр
  • Педикюр
  • Наращивание ногтей
  • Парикмахерское искусство
  • Услуги бровиста
  • Обучающие курсы по маникюру

Контакты:

  • Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 177, Дом быта (отдельный вход со стороны «Бистро»)
  • Телефон: (8044) 78 06 006, (801795) 4 75 20
  • Инстаграм: @malina_slutsk

Кабинет парикмахерских услуг

 

Услуги:

  • Окрашиванию волос
  • Стрижки
  • Укладки
  • Вечерние причёски
  • Макияж

Контакты:

Студия красоты "Зефир"

Услуги:

  •  Парикмахерского зала: мужские, женские, детские стрижки, био-завивка, окрашивания волос.
  • Мастера ногтевого сервиса: м/ж маникюр, педикюр, покрытие гель-лаком.
  • Бровиста: коррекция и окрашивание бровей краской.

В  студии имеются сертификаты, которые вы можете купить, как подарок, на любую сумму и услугу.

Контакты:

  • Адрес: Молодёжная, 5
  • Телефон: МТС +375(33) 38-49-000; A-1 +375(29) 38-49-000; 4-32-32
  • Instagram: zefir_studio.slutsk
  • ВКонтакте: zefir_slutsk

Мастер с выездом на дом

Услуги:

  • Коррекция и окрашивание бровей краской или хной
  • Ламинирование бровей
  • Окрашивание ресниц
  • Ламинирование ресниц
  • Наращивание ресниц
  • Макияж на любое торжество и фотосессии

Контакты:

  • Адрес: ул. М. Богдановича, 31
  • Телефон: (8029) 972 34 73, (8029) 773 65 29
  • Инстаграм: @katena_david
  • ВКонтакте: Екатерина Гуринович

Перманентный макияж от призёра и судьи чемпионатов

  • Брови, веки, губы.
  • Натуральный эффект без намёка на татуаж
  • Курсы перманентного макияжа

Контакты:

  • Адрес: Ленина, 177
  • Телефон: (8044) 796 46 79 (Ирина)
  • Instagram: @permanent.slutsk 

Парикмахерская

Мужской и женский зал

Услуги:

  • Стрижки
  • Укладки
  • Причёски
  • Окрашивание

Контакты:

  • Адрес: М. Богдановича, 38
  • Телефон: (8033) 637 56 60, (8029) 980 04 15

 

Маникюрный кабинет ЛеДи

Услуги:

  • Мникюр, педикюр
  • Наращивание, укрепление ногтей
  • Покрытие гель лак
  • Депиляция, шугаринг

 

Контакты:

  • Адрес: Молодёжная, 8
  • Телефон: (8044) 730 20 73, (8029) 730 40 73.
  • Инстаграм @ledynails.slutsk 