За несколько последних лет бьюти сфера в Слуцке значительно расширилась. Открылись новые парикмахерские, салоны красоты, кабинеты депиляции, маникюрные кабинеты.
Для наших читателей мы подготовили Beauty карту Слуцка, на которой собрали информацию о сфере красоты нашего города.
Бьюти Слуцк
Магазин профессиональной косметики для волос "БЬЮТИ"
Серия для поврежденных и склонных к ломкости волос KAYPRO BOTU-CURE с растительными пептидами восстанавливает и питает волосы, возвращая им силу и блеск. Комплекс восстанавливает даже самые поврежденные волосы, придает им гладкость и шелковистость без утяжеления и эффекта склеивания.
- Адрес: ул. Ленина, 191
- Тел: +375(29)940 10 58
Шоколадные розы от @chocoroses
В хмурые и серые дни так тяжело развеять тяжелые тучи над головами важных и дорогих для нас людей, но букет шоколадных роз поможет пропустить сквозь них лучик радости и улыбку, которые так особенно необходимы во всемирный женский день 8 марта! Работаем по предзаказу.
Бесплатная доставка Слуцк 🚚 Корпоративные заказы школы/детские садики/ организации 🍫
Товары для красоты от Магазина "Черри"
- ВСЕ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕ, РЕСНИЦ
- НАБОРЫ ДЛЯ БРОВЕЙ, ДЕПИЛЯЦИИ
- Бижутерия LUX-класса ( мед. сплав)
Бесплатная доставка по городу
- Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 128, магазин "Черри"
- Телефон: +375(33)600 04 80
НОВИНКИ: Thuya | Refectocil | CC Brow | Nikk Mole | SHIK | RClér Lab | Sexy Brow Henna | BrowXenna | CC Brow | Ekko Beauty
Поход к косметологу "Доктор красоты"
Чего хочет женщина? Ощущения спокойствия, красоту и молодость.
Самая приятная уходовая процедура с массажем лица творит чудеса - успокаивает, поднимает настроение, оказывает омолаживающее действие.
При покупке сертификата от 3-я процедур 15% скидка, от 5-ой - 20%, 10-я процедура - 25% скидка.
- Телефон: +375297524482
Парфюм от Etib Parfum
Etib Parfum - премиум-ароматы на основе натуральных компонентов middle-сегмента. Женские, мужские и селективные ароматы представлены в в удобных форматах: 15 мл, 30 мл, 50 мл и 100 мл.
Подарочные сертификаты или комплект от магазина "Новый Образ"
Большой выбор женского белья в городе Слуцк.
6 Белорусских производителей : - Милавица и Ализе - Мисстайл - Сермия - Браво - Хелена - Тейли.
Широкий выбор качественного, фабричного белья на любые размеры! А так же халаты, сорочки, пеньюары, пижамы, эротическое белье. Слитные и раздельные купальники круглый год в ассортименте.
Подарочные сертификаты на любую сумму. Оплата: наличные, карта, карта "Халва", оплата на расчетный счет для юр.лиц.
Молодёжная, 8
Маникюрный кабинет ЛеДи
Услуги:
- Мникюр, педикюр
- Наращивание, укрепление ногтей
- Покрытие гель лак
- Депиляция, шугаринг
Контакты:
- Адрес: Молодёжная, 8
- Телефон: (8044) 730 20 73, (8029) 730 40 73.
- Инстаграм @ledynails.slutsk
М. Богдановича, 38
Парикмахерская
Мужской и женский зал
Услуги:
- Стрижки
- Укладки
- Причёски
- Окрашивание
Контакты:
- Адрес: М. Богдановича, 38
- Телефон: (8033) 637 56 60, (8029) 980 04 15
Ленина, 177
Перманентный макияж от призёра и судьи чемпионатов
- Брови, веки, губы.
- Натуральный эффект без намёка на татуаж
- Курсы перманентного макияжа
Контакты:
- Адрес: Ленина, 177
- Телефон: (8044) 796 46 79 (Ирина)
- Instagram: @permanent.slutsk
М. Богдановича, 31
Мастер с выездом на дом
Услуги:
- Коррекция и окрашивание бровей краской или хной
- Ламинирование бровей
- Окрашивание ресниц
- Ламинирование ресниц
- Наращивание ресниц
- Макияж на любое торжество и фотосессии
Контакты:
- Адрес: ул. М. Богдановича, 31
- Телефон: (8029) 972 34 73, (8029) 773 65 29
- Инстаграм: @katena_david
- ВКонтакте: Екатерина Гуринович
Молодёжная, 5
Студия красоты "Зефир"
Услуги:
- Парикмахерского зала: мужские, женские, детские стрижки, био-завивка, окрашивания волос.
- Мастера ногтевого сервиса: м/ж маникюр, педикюр, покрытие гель-лаком.
- Бровиста: коррекция и окрашивание бровей краской.
В студии имеются сертификаты, которые вы можете купить, как подарок, на любую сумму и услугу.
Контакты:
- Адрес: Молодёжная, 5
-
Телефон: 📞МТС +375(33) 38-49-000; 📞A-1 +375(29) 38-49-000; 4-32-32
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Instagram: zefir_studio.slutsk
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ВКонтакте: zefir_slutsk
М. Богдановича, 5
Салон Красоты
Женский зал:
Химическая завивка(любой сложности),стрижка, окрашивание, причёски
Татьяна (8029) 116 00 17
Instagram:@katok.tatyana
Сложное окрашивание, наращивание волос(ленточное, капсульное), стрижки
Татьяна (8029) 355 74 12
Instagram:@tanya.esman
Маникюр/педикюр:
Елена (8029) 364 33 93
Наращивание ресниц, оформление бровей
Алёна (8029) 306 11 19
Instagram:@lashslutsk
Мужской зал:
Алексей (8029) 688 04 28
Instagram:@barbershop__ak
Контакты:
Адрес: М. Богдановича, 5
М. Богдановича, 3-213
Кабинет парикмахерских услуг
Услуги:
- Окрашиванию волос
- Стрижки
- Укладки
- Вечерние причёски
- Макияж
Контакты:
- Адрес: М. Богдановича 3-213
- Телефон: (8029) 315 62 05
- Instagram: kuranovai_hairstylist
- ВКонтакте: kuranovai
Ленина, 177
Студия красоты «Малина»
Студия красоты «Малина» успешно работает уже более 4 лет.
Все мастера высшей категории и с большим стажем работы.
Услуги:
- Маникюр
- Педикюр
- Наращивание ногтей
- Парикмахерское искусство
- Услуги бровиста
- Обучающие курсы по маникюру
Контакты:
- Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 177, Дом быта (отдельный вход со стороны «Бистро»)
- Телефон: (8044) 78 06 006, (801795) 4 75 20
- Инстаграм: @malina_slutsk
М. Богдановича, 38, 2 этаж
Косметический кабинет "Эстетика"🌺
Грамотный подбор процедур и домашнего ухода под Ваш тип кожи и Ваш запрос.
⠀Услуги:
- Уход за лицом, процедуры "на выход";
- чистки, пилинги, фракционная мезотерапия;
- массаж лица, шеи и зоны декольте: классический и авторские методики;
- профессиональный пирсинг, прокол мочек ушей.
Предварительная запись: (8044) 728 97 23 (Viber, WathsApp, Telegram).
Инстаграм: @ekaterina.senchenia
Косметический кабинет "Эстетика" находится по адресу: М. Богдановича 38, 2 этаж. Возле Евроопта двухэтажное здание, на первом этаже ветклиника и Белбланквыд.
Ленина 172/1
Копыльская, 12
Парикмахерская «Город Красоты»
Услуги:
- Стрижки
- Окрашивания волос, окрашивания корней
- Тонирование волос
- Мелирование волос, прикорневое мелирование волос
- Колорирование
- Airouch
- Балаяж
- Шатуш
- Биозавивка волос, прикорневая биозавивка волос
- Химическая завивка волос, прикорневая химическая завивка волос
- Экранирование волос
- Вечерние прически
- Причёски с элементами плетения
- Укладки волос
Контаткы:
- Адрес: г. Слуцк, ул. Копыльская, 12
- Телефоны: (8029) 152 65 85, +375 (17) 952 15 55
Соцсети:
Социалистическая, 133 (здание Волатавто)
S.tan_nails
Услуги:
- депиляция восковая(бикини, ноги, подмышки, лицо)
- маникюр: комбинированный, аппаратный, классический
- покрытие гель-лаком
- наращивание ногтей любой сложности (акрил, гель, полигель)
- педикюр комбинированный
Контакты:
- Адрес: Социалистическая, 133 (здание Волатавто), вход с торца
- Телефон: (8044) 50 50 744
- Instagram: @S.tan_nails
- ВКонтакте: s.tan_nails
Маникюрный кабинет "ЛеДи"
Контакты: Адрес: Молодёжная, 8
Телефон: (8044) 730 20 73,
(8029) 730 40 73.
Студия красоты "Зефир"
Контакты:
Адрес: Молодёжная, 5
Телефон: +375(33) 38-49-000 (МТС );
+375(29) 38-49-000 (A-1);
4-32-32
ВКонтакте: zefir_slutsk
Мастер с выездом на дом
Контакты: Адрес: ул. М. Богдановича, 31
Телефон: (8029) 972 34 73,
(8029) 773 65 29.
ВКонтакте: Екатерина Гуринович
Студия красоты «Малина»
Контакты: Адрес: ул. Ленина, 177, Дом быта (отдельный вход со стороны «Бистро»)
Телефон:(8044) 78 06 006,
(801795) 4 75 20
Перманентный макияж
Контакты:
Адрес: Ленина, 177 Телефон: (8044) 796 46 79 (Ирина)
S.tan_nails
Контакты:
Адрес: Социалистическая, 133 (здание Волатавто), вход с торца
Телефон: (8044) 50 50 744
ВКонтакте: s.tan_nails
Парикмахерская
Контакты:
Адрес: М. Богдановича, 38
Телефон: (8033) 637 56 60,
(8029) 980 04 15
Салон Красоты
Контакты:
Адрес: М. Богдановича, 5
Женский зал
Татьяна (8029) 116 00 17
Татьяна (8029) 355 74 12
Елена (8029) 364 33 93
Алёна (8029) 306 11 19
Мужской зал:
Алексей (8029) 688 04 28
Кабинет парикмахерских услуг
Контакты:
Адрес: М. Богдановича 3-213
Телефон: (8029) 315 62 05
Косметический кабинет "Эстетика"🌺
Контакты:
Адрес: М. Богдановича, 38, 2 этаж.
Телефон:(8044) 728 97 23 (Viber, WathsApp, Telegram).
Парикмахерская "У Ксюши"
Контакты:
Адрес: Ленина,172/1
Телефон: (8029) 668 28 42 (А1)
Парикмахерская «Город Красоты»
Контакты:
Адрес: Копыльская, 12
Телефон: ((8029) 152 65 85,
+375 (17) 952 15 55